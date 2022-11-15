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فلسطيني يقتل 3 إسرائيليين طعنا في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 06:37 مساء
فلسطيني يقتل 3 إسرائيليين طعنا في الضفة الغربية
عناصر من فريق الاستجابة للطوارئ وقوات الاحتلال الإسرائيلي يعملون في موقع هجوم في منطقة أربيل الصناعية بالضفة الغربية يوم الثلاثاء. (الصورة من رويترز)
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قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن فلسطينياً قتل ثلاثة إسرائيليين طعناً في هجوم بالضفة الغربية يوم الثلاثاء بالقرب من مدخل منطقة صناعية، وحاول الفرار في سيارة قبل أن تطلق قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وترديه قتيلا.

وأعلنت الخدمات الطبية للاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي مقتل ثلاثة أشخاص، وقالت إن ثلاثة آخرين يتلقون العلاج، وفق وكالة «رويترز». وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاماً.

وفي الأسبوع الماضي، استُشهد مسلح فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا في تبادل لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين في مدينة نابلس بالضفة الغربية، واستُشهد فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها في واقعة أخرى بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من جنين.

وذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن المشتبه به طعن مدنيين عند مدخل مجمع أرئيل الصناعي القريب من مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف الجيش أنه قام لاحقا بطعن آخرين في محطة وقود قريبة، قبل أن يفر في سيارة صدم بها سيارات أخرى على طريق سريع مجاور.

لابيد يعزي 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد في بيان «باسم حكومة ودولة إسرائيل، أبعث بخالص التعازي لعائلات القتلى وأطيب أمنيات الشفاء العاجل للمصاببين».

وتصاعدت أعمال العنف الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية بعد سنوات من الهدوء النسبي. وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني بالضفة هذا العام، سقط معظمهم منذ نهاية مارس عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا في إسرائيل ومستوطنات إسرائيلية في العام المنصرم.

وازدادت حدة التوتر في الضفة الغربية في الأشهر الماضية على خلفية التوسع السريع للمستوطنات اليهودية وزيادة مداهمات الجيش للمدن في الضفة.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل العام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وترى توسعتها عقبة أمام السلام لأنها تقلص مساحة الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولة لهم عليها.

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع هجوم في منطقة أربيل الصناعية بالضفة الغربية يوم الثلاثاء. (الصورة من رويترز)
عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع هجوم في منطقة أربيل الصناعية بالضفة الغربية يوم الثلاثاء. (الصورة من رويترز)
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