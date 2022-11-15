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مصر توقع 8 اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات للهيدروجين الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 04:04 مساء
مصر توقع 8 اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات للهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر. (الإنترنت)
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أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، توقيع ثمانية اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات للهيدروجين الأخضر، مع شركات من بينها «أميا باور» و«الفنار» و«توتال إنيرجيز».

وقال شاكر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب27» المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، إنه جرى توقيع ثمانية اتفاقات إطارية وليس مذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات أكبر من مذكرات تفاهم، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

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وتسعى مصر، التي تستضيف المؤتمر، إلى أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين. ووقعت البلاد عددا من مذكرات التفاهم في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك مذكرة لإنشاء محطة للهيدروجين الأخضر بقيمة ثمانية مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع للهيدروجين الأخضر بقيمة 3.5 مليار دولار مع شركة «الفنار» السعودية.

ولم يجر الكشف عن تفاصيل مثل تواريخ تدشين المشروعات أو القيمة المالية للصفقات، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت، الثلاثاء، إن مصر وقعت صفقات في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 83 مليار دولار.

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