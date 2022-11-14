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مقتل فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 04:04 مساء
مقتل فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام طفل فلسطيني يحمل العلم. (الإنترنت)
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قتلت فلسطينية تبلغ من العمر 19 عاما الإثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية اعتقال في بلدة بيتونيا القريبة من رام الله في الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح بيان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن «مركبة فلسطينية اقتربت من جنوده خلال نشاط امني في بلدة بيتونيا. طلب الجنود من المركبة التوقف لكنها لم تتوقف وتم اطلاق النار على المركبة، وعُرف ان هناك إصابة»، وفق «فرانس برس».

استشهدت بعد إصابتها برصاصة
وبعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن «الفتاة سناء الطل (19 عاما) استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الراس اطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا»، عادت وقالت بعد ساعات على الحادثة إن هوية الشابة القتيلة «لا زالت مجهولة». وحسب مصادر أمنية فلسطينية، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أشخاص خلال العملية، وأحدهم مصاب.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، عمليات دهم واعتقال في مختلف المدن الفلسطينية وتصاعدت وتيرتها منذ شهر مارس الماضي عقب تصعيد المواجهة بين الطرفين.

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وقال شاهد عيان أن السيارة التي تواجدت فيها الشابة تعرضت لإلاطلاق نار كثيف بعد ان تفاجأ من بداخلها بالجيش. وقال بكر عرموش لوكالة  «لم تكن هناك حادثة دهس والجيش اطلق النار على المركبة عشوائيا».

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