مقتل جنديين وإصابة 3 بقصف إسرائيلي على مطار الشعيرات بسورية

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، مساء الأحد، بمقتل جنديين وإصابة 3 في قصف إسرائيلي على مطار الشعيرات في ريف حمص.

وذكرت وكالة «سانا» السورية أن الدفاعات الجوية للجيش السوري «تصدت للصواريخ» في ريف حمص الجنوبي الشرقي وأسقطت عددًا منها.

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من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات دوت في ريف حمص نتيجة القصف الإسرائيلي في المنطقة. وذكر المرصد أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في ريف حمص.

وأضاف المرصد أن انفجارات وقعت بمنطقة مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص نتيجة قصف بأربعة صواريخ إسرائيلية. وأضاف أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع في المنطقة التي تتمركز فيها فصائل موالية لإيران وحزب الله اللبناني.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سورية.