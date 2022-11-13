Atwasat

ردود فعل عربية تدين «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 07:58 مساء
ردود فعل عربية تدين «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول
انتشار امني في موقع الانفجار بميدان تقسيم باسطنبول. (الإنترنت)
alwasat radio

توالت ردود الفعل العربية، مساء يوم الأحد، إثر الانفجار الذي وقع وسط مدينة إسطنبول التركية، وخلف ستة قتلى إلى جانب 53 مصابا.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها هجوم إسطنبول بـ«أشد العبارات»، وقال الناطق باسم الوزارة، السفير أحمد أبوزيد، إن القاهرة تشدد على موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.

فيما أدانت كذلك وزارة الخارجية السعودية التفجير، مؤكدة وقوف المملكة مع تركيا ضد «العمل الجبان»، بحسب بيان للخارجية السعودية.

ضحايا «العمل الإرهابي الجبان»
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الأحد، عن تعازيها لتركيا، في ضحايا «العمل الإرهابي الجبان» الذي أوقع ضحايا أبرياء. و أكد الناطق باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، «تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في تركيا»، وشدد على أن «الإرهاب عدو مشترك تدينه المملكة بكل أشكاله».

-  أردوغان يعلن مقتل ستة وإصابة 53 شخصا في انفجار اسطنبول ويعتبره «هجوما دنيئا»
-  تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
-  محافظ إسطنبول: أربعة قتلى و38 جريحا في انفجار شارع الاستقلال

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية «التفجير الإرهابي»، معربة عن التعازي لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي.  وعبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للـ«تفجير الإرهابي» الذي وقع في إسطنبول.

وتوجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالتعازي لأسر الضحايا وللحكومة التركية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

الرئيس التركي يتوعد
وفي وقت سابق، توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلا إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.

وكشف أردوغان، حصيلة التفجير الذي وقع في جانب من شارع الاستقلال المكتظ بالسياح، قائلا إنها وصلت إلى ستة قتلى و53 جريحا. ووصف الرئيس التركي الهجوم بـ«الشنيع»، مشددا على ملاحقة الإرهاب، فيما دعت السلطات الموجودين على مقربة من المكان إلى عدم مغادرة البيوت والمحلات.

وأشار أردوغان إلى أن هجوم إسطنبول جرى تنفيذه بقنبلة، فيما بدأ المدعي العام في المدينة تحقيقا لمعرفة ملابسات التفجير. وتابع الرئيس التركي أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور محتمل لامرأة في الهجوم الذي وقع بإسطنبول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)

تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر

استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها

كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»
حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)
بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي

بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي
الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري

التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري
إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)

إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
الناخبون في البحرين يختارون مجلس النواب في غياب المعارضة
الناخبون في البحرين يختارون مجلس النواب في غياب المعارضة
مصر.. مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بالدقهلية
مصر.. مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بالدقهلية
السودان.. آلاف «الإسلاميين» يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة
السودان.. آلاف «الإسلاميين» يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم ...
فرانس برس: توقيف أميركي أثناء أدائه العمرة في مكة
فرانس برس: توقيف أميركي أثناء أدائه العمرة في مكة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر...
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد...
مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد
مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد...
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا ......
الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تنال ثقة البرلمان
الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تنال ثقة ......
المزيد
البرهان يوجه تحذير جديد لـ«الإسلاميين والفصائل» الأخرى من التدخل في الجيش السوداني
البرهان يوجه تحذير جديد لـ«الإسلاميين والفصائل» الأخرى من ......
ردود فعل عربية تدين «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول
ردود فعل عربية تدين «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول...
جولة انتخابية ثانية لغالبية مقاعد مجلس النواب البحريني
جولة انتخابية ثانية لغالبية مقاعد مجلس النواب البحريني...
فرانس برس: توقيف أميركي أثناء أدائه العمرة في مكة
فرانس برس: توقيف أميركي أثناء أدائه العمرة في مكة...
السودان.. آلاف «الإسلاميين» يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة
السودان.. آلاف «الإسلاميين» يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط