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فرانس برس: توقيف أميركي أثناء أدائه العمرة في مكة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 02:51 مساء
فرانس برس: توقيف أميركي أثناء أدائه العمرة في مكة
عنصر أمن في مكة المكرمة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوقفت السلطات السعودية أميركيًا دخل في سجال حاد مع عناصر الأمن أثناء أدائه العمرة في مكة المكرمة، على ما أفاد محامي أسرته الأحد، واقتيد محمد سالم إلى الحجز في الأول من نوفمبر ثم نُقل إلى منشأة أمنية شديدة الحراسة، تستخدم عادة لاحتجاز السجناء السياسيين والمشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابية، على ما أفاد المحامي عبدالله مغني، عبر الهاتف من ولاية ميشيغن حيث يقيم سالم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وسافر سالم البالغ من العمر 63 عامًا أميركي الجنسية من أصل يمني، إلى السعودية برفقة اثنين من أبنائه لأداء العمرة في مكة المكرمة، على ما أوضح محاميه الناطق باسم الأسرة، وفيما كان ينتظر في طابور لدخول الحرم المكي، دخل في سجال مع عناصر الأمن الذين فرّقوه عن ابنيه، بعدها، اقترب منه رجلان قالا إنهما من ليبيا وسألوه عما حدث.

«لولا مكة والمدينة لكنا أحرقنا هذا البلد»
وأفاد مغني «في هذه اللحظة، كان محمد حانقًا، كان غاضبًا جدًا، ونفّس عن مشاعره تلك، وقال «لولا مكة والمدينة لكنا أحرقنا هذا البلد»، مؤكدًا تفاصيل الحادث من خلال حديثه إلى أبناء سالم، واتضح أن الشخصين ليسا سوى عميلين سرييّن، واعتقل سالم بعدها، ولم ترد السلطات السعودية والسفارة الأميركية في الرياض على طلب «فرانس برس» للتعليق على الأمر.

وأوضح مغني أن السفارة الأميركية زودت أسرة سالم بقائمة محامين يمكنهم العمل على قضيته، لكن أحدًا منهم لم يوافق على استلام القضية بعد، ولا يعرف أقارب سالم إذا كانت السلطات السعودية وجهت إليه اتهامات أم لا، وازداد قلق أسرة سالم منذ نقله إلى مركز شرطة ذهبان المركزي، حيث سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت مزاعم التعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء والجلد.

ويسلّط توقيف سالم الضوء على عدم تسامح المملكة الخليجية مع أي معارضة، إذ شهدت مؤخرًا صدور أحكام بالسجن لسنوات طويلة بحق مواطنين عاديين لمجرد انتقادهم الحكومة على موقع «تويتر» والشهر الماضي، عوقب سعد إبراهيم الماضي، الأميركي من أصل سعودي والبالغ 72 عامًا، بالسجن 16 عامًا مع منعه من السفر بعدها لمدة مماثلة، بسبب تغريدات تحدّث فيها عن الحرب في اليمن واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018، على ما أفادت عائلته.

توقيف الأميركية كارلي موريس لفترة وجيزة
والأسبوع الماضي، أوقفت الأميركية كارلي موريس لفترة وجيزة على خلفية اتهامها لزوجها السعودي السابق، بإجبار ابنتهما على البقاء في البلاد بموجب قوانين الوصاية في الدولة، وأعرب مغني عن أمله بألا تؤثر الخلافات السياسة الراهنة بين واشنطن والرياض على المعاملة التي يتلقاها موكله سالم.

ودخل الحليفان في خلاف حاد بسبب دفع السعودية لخفض إنتاج النفط، وهو ما اعتبره البيت الأبيض «اصطفافًا» إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا، وقال: «آمل بألا يعاني المواطنون بسبب كلمات الحكومات»، مضيفًا: «نحن حلفاء في نهاية المطاف، وعند نقطة ما يجب أن يكون هناك نوع من المنفعة لكوننا حلفاء»، وقال مغني إنه من «الفظيع» التفكير في أن سالم يستحق معاملة قاسية، وأضاف أنه ليس شخصًا «ارتكب جريمة فعلية»، وتابع: «ما قاله لم يكن انعكاسًا لما سيفعله، لقد كان غاضبًا».

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