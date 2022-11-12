مصر.. مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بالدقهلية

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 19 شخصًا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر سقوط حافلة صباح السبت في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وأُخرِجت الحافلة الحمراء التي كانت تقل الضحايا من المياه مصابة بأضرار كبيرة كما كانت كل نوافذها مهشمة، بحسب «فرانس برس».

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وأفاد شهود عيان أن الحافلة كانت تقل طلابًا متجهين إلى كلياتهم ومعاهدهم في مدينة المنصورة (130 كيلومترًا شمال القاهرة). وأكدت وزارة الصحة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

مقتل سبعة آلاف شخص في حوادث سير

رسميا قُتل سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وفي يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبًا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 35 آخرين.