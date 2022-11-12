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مصر.. مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بالدقهلية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 04:40 مساء
مصر.. مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بالدقهلية
الحافلة المتضررة بعد سحبها من ترعة سقطت فيها شمال القاهرة. (أ ف ب)
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لقي 19 شخصًا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر سقوط حافلة صباح السبت في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وأُخرِجت الحافلة الحمراء التي كانت تقل الضحايا من المياه مصابة بأضرار كبيرة كما كانت كل نوافذها مهشمة، بحسب «فرانس برس».

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وأفاد شهود عيان أن الحافلة كانت تقل طلابًا متجهين إلى كلياتهم ومعاهدهم في مدينة المنصورة (130 كيلومترًا شمال القاهرة). وأكدت وزارة الصحة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

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