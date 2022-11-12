الناخبون في البحرين يختارون مجلس النواب في غياب المعارضة

القاهرة - بوابة الوسط

يدلي الناخبون البحرينيون بأصواتهم في مراكز الاقتراع في أنحاء المملكة منذ صباح السبت، في انتخابات نيابية جديدة تشهد تنافس عدد قياسي من المرشحين رغم عدم وجود معارضة حقيقية مما يقلّل من حدة المنافسة السياسية في الدولة الخليجية.

وانطلقت العملية الانتخابية، التي تشمل أيضا انتخابات للمجالس البلدية، عند الساعة الثامنة صباحًا على أن تستمر لغاية الثامنة مساء، وفق وكالة «فرانس برس».

37 امرأة من بين 330 مرشحًا يسعون للفوز بـ40 مقعدًا برلمانيًا

ويتنافس أكثر من 330 مرشحًا من بينهم 73 امرأة للفوز بـ40 مقعدًا في مجلس النواب الذي يقدّم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يحكم البلاد منذ وفاة والده في مارس 1999. وكان عدد المرشحين في انتخابات العام 2018 الأخيرة 293 شخصًا من بينهم 41 امرأة.

ومُنعت مجموعتا المعارضة الرئيسيتان وهما «الوفاق» الشيعية و«وعد» العلمانية من تقديم مرشحين على غرار انتخابات العام 2018. ويُذكر أنه جرى حل الجمعية الأولى في 2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.

وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث العام 2011، حين شهدت البحرين، الواقعة بين السعودية وإيران، تظاهرات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى، جرى قمعها على أيدي السلطات بمساندة من قوات جيرانها الخليجيين.

ومنذ ذلك الحين، سجنت السلطات مئات المعارضين، بمن فيهم زعيم المعارضة الشيعية البارز الشيخ علي سلمان الذي ترأس جمعية «الوفاق»، وجرّدت العديد منهم من جنسيتهم.

«العفو الدولية»: انتخابات بحرينية وسط بيئة من القمع السياسي

واعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس الماضي أن الانتخابات تجري في بيئة من القمع السياسي؛ لكن مسؤولا حكوميا بحرينيا قال في بيان للوكالة الفرنسية إن «ممارسة الحقوق السياسية في البحرين يحميها الدستور، باستثناء الحالات التي لا يجري فيها استيفاء شروط الترشيح».

وتتضمن المتطلبات عدم وجود سجل جنائي أو عدم الانتماء إلى مجموعة جري حلها بسبب تورطها في أعمال عنف تتعارض مع النشاط السياسي المشروع، وفقا للمسؤول الذي أكد أيضا أن حق التصويت هو أيضًا حق دستوري، لكنه ليس التزامًا، فلا أحد يعاقب على اختيار عدم التصويت.

وغالبا ما تتهم البحرين جارتها إيران بتدريب جماعات مسلحة من أجل إطاحة الحكومة، وهو اتهام تنفيه طهران.

قوانين تمنع المعارضة من الترشح

في 2018، أصدرت البحرين ما يسمى قوانين العزل السياسي والمدني التي تمنع أعضاء أحزاب المعارضة السياسية السابقة ليس فقط من الترشح للبرلمان، ولكن أيضًا من الخدمة في مجالس إدارة الجمعيات.

وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية نقلا عن شخصيات من المجتمع المدني البحريني، إن ستة آلاف إلى 11 ألف مواطن بحريني مُنعوا بأثر رجعي من الترشح للبرلمان وعضوية مجالس الجمعيات.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 55 مركزا، وقد جرى تخصيص مراكز ليصوت فيها مصابون بفيروس كورونا، حسبما أفادت السلطات.

وتوافد الناخبون على المراكز منذ انطلاقة العملية الانتخابية، وكان بعضهم ينتظر أمام المركز قبل فتح الأبواب.

سلاسة في عملية التصويت

وقالت نوف ابراهيم وهي أم لثلاثة أطفال «الأجواء جيدة. لم يدم انتظاري في الطابور أكثر من 10 دقائق تمكنت خلالها من التصويت».

وقبل فتح أبواب مراكز الاقتراع أمام أكثر من 340 ألف ناخب مسجّل، تعرّض موقع البرلمان للقرصنة، وكذلك موقع وكالة الأنباء الحكومية وموقع الانتخابات الرئيسي.

وبينما لم تتضح الجهة التي تقف خلف عملية القرصنة، أعلنت وزارة الداخلية في تغريدة استهداف مواقع إلكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها، محاولات يائسة ولن تنال من عزيمة المواطنين.

تأتي عملية التصويت بعد أكثر من أسبوع من زيارة تاريخية قام بها البابا فرنسيس بهدف تعزيز الحوار بين الأديان، وهي الزيارة الثانية له لدولة خليجية بعد رحلة إلى الإمارات العام 2019.

البابا فرانسيس ينتقد انتهاك حقوق الإنسان

وحض البابا خلال زيارته، من دون تحديد دولة معينة، على احترام حقوق الإنسان، قائلا إن من المهم عدم انتهاكها بل دعمها والترويج لها.

وتتكون البحرين من جزيرة واحدة كبيرة وحوالي 34 جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الشرقي للسعودية التي ترتبط بها عن طريق جسر. وتبلغ مساحتها 700 كيلومتر مربع، وهي أصغر دولة في الشرق الأوسط.

والبحرين حليف استراتيجي للغرب وطبّعت العلاقات مع إسرائيل في العام 2020. وتستضيف الدولة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية مع حوالي 7800 جندي أميركي منتشرين في البلاد.

وكانت بريطانيا افتتحت في أبريل 2018 في البحرين أول قاعدة عسكرية دائمة لها في الشرق الأوسط منذ العام 1971، وذلك في جنوب المنامة على أن تستضيف حوالي 300 جندي.