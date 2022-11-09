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السفير الكويتي ببغداد يلتقي رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 03:49 مساء
السفير الكويتي ببغداد يلتقي رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي
رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، يلتقي السفير الكويتي في العراق طارق عبدالله الفرج (الوسط).
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التقى السفير الكويتي في العراق طارق عبدالله الفرج مع رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، في العاصمة العراقية بغداد.

وبحث عمار الحكيم مع السفير الكويتي «العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعميقها وتقويتها»، كما قدم التهاني للسفير الكويتي بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

من جانبه، أكد السفير الكويتي الحرص على استمرار الدور الإيجابي للعراق على المستوى الخارجي والذي يساهم في تدعيم الاستقرار في المنطقة.

وأدى رئيس الحكومة الكويتية الجديدة، في 17 أكتوبر الماضي، اليمين أمام ولي العهد نيابة عن أمير البلاد، بعد أقل من شهر من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية بالبلاد.

ويترأس الحكومة الجديدة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الغائب عن الساحة السياسية منذ فترة بسبب أمراض يعاني منها، وتضم الحكومة 15 وزيرًا بينهم امرأتان.

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