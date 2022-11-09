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لبنان: نائب رئيس مجلس النواب يدعو لحوار مع سورية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 02:31 مساء
لبنان: نائب رئيس مجلس النواب يدعو لحوار مع سورية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب (أ ف ب).
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دعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إلى التواصل «مباشرة وعلنا» مع دمشق من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسورية، وذلك بعد توقيع لبنان اتفاقًا لترسيم حدوده مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال بو صعب، الذي قاد التفاوض من الجانب اللبناني خلال الأشهر الماضية مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين بشأن الحدود البحرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، «يجب أن يكون هناك تواصل من جانب الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية، ومن دون خجل، ومن دون أن نُدخل الخلافات السياسية الإقليمية في هذا الملف»، مضيفًا: «علينا أن نتواصل مع الدولة السورية علنًا وأن نرسم الحدود البحرية علنًا، وعلى أي حكومة قادمة أن تقوم بهذه المهمة».

لبنان الغارق في انهيار اقتصادي
وتأتي دعوة بو صعب بعد نحو أسبوعين على إبرام لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، ما أتاح لدولة الاحتلال البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعًا عليها، فيما يأمل لبنان الغارق في انهيار اقتصادي، ببدء التنقيب قريبًا، ولبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي في حالة حرب وعداء رسميًا. 

والعلاقات بين لبنان وسورية معقّدة جدًا، فقد هيمنت دمشق على لبنان لسنوات طويلة وكانت صاحبة القرار في أدنى تفاصيل السياسة العامة، إلى حين انسحاب جيشها منه في العام 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي بعد قرابة ثلاثين سنة من الانتشار العسكري، لكن اللبنانيين لا يزالون منقسمون حولها، بين معادٍ لها ومتحالف معها وعلى رأسهم «حزب الله» ولا يوجد ترسيم واضح للحدود بين لبنان وسورية لا برًّا ولا بحرًا.

وقال بو صعب إن سورية ولبنان يعتمدان طريقتين مختلفتين لترسيم الحدود، وبالتالي: «هناك خلاف كبير، قد يكون أكثر من 800 كيلومتر مربع، بل يمكن أكبر من المنطقة التي كان متنازعًا عليها بيننا وبين الإسرائيليين»، ولا يمكن للبنان بدء العمل والتنقيب في الرقعتين 1 و2 الواقعتين إلى الشمال من دون ترسيم حدوده مع سورية، وفق بو صعب.

زيارة وفد لبناني لدمشق لم تحصل
وأعلنت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي أن وفدًا رسميًا سيتوجه إلى دمشق لبحث ترسيم الحدود البحرية، لكن الزيارة لم تحصل.
وأفاد السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي عن «لبس» حدث إزاء تحديد الموعد، وتراجعت كثافة الزيارات الرسمية بين لبنان وسورية منذ الانسحاب السوري من لبنان، وتقتصر إجمالاً على مبادرات فردية من وزراء وشخصيات يمثلون أحزابًا حليفة لدمشق.

وقال بو صعب إن الترسيم لا يمكن أن يجري بسرعة و«فجأة» بعد سنوات من الانقطاع، مضيفًا: «سورية دولة لديها مآخذ ومطالب»، مضيفًا: «استطعنا بيوم واحد أن نتوصل إلى تفاهم على تعديل الحدود بين لبنان وقبرص» بناء على الإحداثيات الجديدة المرتبطة بالاتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن لبنان رسميًا بعد اندلاع النزاع في سورية في العام 2011، التزام سياسة «النأي بالنفس» بعد انقسام اللبنانيين بين مؤيد للمعارضة وداعم للنظام، لكن «حزب الله» ما لبث أن أعلن مشاركته العسكرية في القتال إلى جانب القوات الحكومية السورية، وغداة إعلان ترسيم الحدود البحرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، اتفق لبنان وقبرص على صيغة مشتركة لترسيم الحدود بينهما، من دون أن يوقعا اتفاقًا حتى اللحظة.

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