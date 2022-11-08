تيار الحكمة العراقي يجدد موقف بغداد الثابت من القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، القوى السياسية الفلسطينية إلى الوحدة والتكاتف ونبذ الفرقة، وأكد الحكيم على الموقف العراقي الثابت من دعم القضية الفلسطينية.

كما أكد الحكيم خلال لقائه سفير دولة فلسطين في العراق، أحمد عقل، دعمه للمواقف النضالية للشعب الفلسطيني المقاوم وأهمية التكاتف الإسلامي والعربي لنيل حقوقه العادلة، بحسب بيان لتيار الحكمة العراقي.

وحول الشأن المحلي العراقي، أكد الحكيم دعمه للحكومة «في خطواتها الجادة في ملفات مكافحة الفساد ومعالجة البطء في إنجاز المشاريع التي ستنعكس بالإيجاب على سير الحياة اليومية للمواطن العراقي».

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وأوضح رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي «تأثير استقرار العراق على محيطه الإقليمي والدولي»، وأشار إلى الخطوات الحثيثة التي تقوم بها الحكومة العراقيه لتلبية طموحات المواطن العراقي من خدمات وفرص عمل تضمن الحياة الكريمة لمختلف شرائح الشعب العراقي».

وكان الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم، أعلن في 10 أكتوبر الماضي، دعم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني دون المشاركة فيها. وأضاف أن «فرص النجاح قائمة للحكومة الجديدة لاعتبارات عدة أولها توفر الميزانيات المطلوبة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتوفر الغطاء الدولي والإقليمي الذي بات مقتنعا بضرورة أمن واستقرار العراق كمقدمة لأمن و استقرار المنطقة والعالم».