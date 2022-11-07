Atwasat

مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 09:37 مساء
مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد
المواطن الأميركي ستيفن ادوارد ترول. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل مسلحون مواطن أميركي يعيش في العراق منذ عامين الإثنين  بالرصاص في أحد شوارع بغداد، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان بدون أن يوضحا أسباب الحادثة.  

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية فضّل عدم الكشف عن هويته إن الرجل «كان في سيارة حينما أطلق مجهولون النار عليه» ثم نقل إلى المستشفى. وفي اتصال أجرته معها «فرانس برس»، لم يكن لدى السفارة الأميركية في بغداد أي تعليق على الحادثة بعد.

-  8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
-  «فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
- البيت الأبيض: الوضع في العراق «مقلق» ويتطلب الهدوء والحوار

وقال رائد بالشرطة العراقية «وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأميركي». وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، وفق ما نقلته «رويترز».

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها
قال مسؤولان بالشرطة العراقية شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن الرجل أصيب برصاصة بينما كان يقود سيارته عبر منطقة الكرادة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، لكن سبب استهدافه لم يتضح، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

وأكد المسؤولان الأمنيان مقتل المواطن الأميركي الذي كان يعمل في منظمة إغاثة دولية دون ذكر اسمه. وأضافا إن التفاصيل لم تتوفر بعد، لكن التحقيق جار في المقابل، قال مسؤولون بالسفارة الأميركية تواصلت معهم «اسوشيتدبرس» إنهم سمعوا عن إطلاق النار وليس لديهم معلومات بشأنه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيرمينو يغيب عن كأس العالم 2022

فيرمينو يغيب عن كأس العالم 2022
تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه

تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه
رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية

رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية
غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»

غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرهان: الحوار السياسي جارٍ في السودان ولا يشمل أنصار البشير
البرهان: الحوار السياسي جارٍ في السودان ولا يشمل أنصار البشير
المرصد: مقتل 10 أشخاص في قصف لقوات النظام في شمال غرب سورية
المرصد: مقتل 10 أشخاص في قصف لقوات النظام في شمال غرب سورية
مقاتلون يشتبه بأنهم من الشباب يهاجمون قاعدة عسكرية صومالية
مقاتلون يشتبه بأنهم من الشباب يهاجمون قاعدة عسكرية صومالية
تحطم طائرة مقاتلة سعودية ونجاة طاقمها
تحطم طائرة مقاتلة سعودية ونجاة طاقمها
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة العربية لهذا السبب
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة ......
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد...
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر...
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا ......
المفاوضات متواصلة بين القوى السياسية العراقية بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة
المفاوضات متواصلة بين القوى السياسية العراقية بشأن تشكيلة ......
المزيد
مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد
مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد...
«رايتس ووتش» تتهم أنقرة ودمشق بمفاقمة أزمة الكوليرا في شرق سورية
«رايتس ووتش» تتهم أنقرة ودمشق بمفاقمة أزمة الكوليرا في شرق ......
الرئيس المصري يوجه نداء لقادة العالم للتحرك ووقف الحرب الروسية الأوكرانية
الرئيس المصري يوجه نداء لقادة العالم للتحرك ووقف الحرب ......
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في ......
تحطم طائرة مقاتلة سعودية ونجاة طاقمها
تحطم طائرة مقاتلة سعودية ونجاة طاقمها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط