مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

قتل مسلحون مواطن أميركي يعيش في العراق منذ عامين الإثنين بالرصاص في أحد شوارع بغداد، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان بدون أن يوضحا أسباب الحادثة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية فضّل عدم الكشف عن هويته إن الرجل «كان في سيارة حينما أطلق مجهولون النار عليه» ثم نقل إلى المستشفى. وفي اتصال أجرته معها «فرانس برس»، لم يكن لدى السفارة الأميركية في بغداد أي تعليق على الحادثة بعد.

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وقال رائد بالشرطة العراقية «وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأميركي». وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، وفق ما نقلته «رويترز».

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها

قال مسؤولان بالشرطة العراقية شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن الرجل أصيب برصاصة بينما كان يقود سيارته عبر منطقة الكرادة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، لكن سبب استهدافه لم يتضح، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

وأكد المسؤولان الأمنيان مقتل المواطن الأميركي الذي كان يعمل في منظمة إغاثة دولية دون ذكر اسمه. وأضافا إن التفاصيل لم تتوفر بعد، لكن التحقيق جار في المقابل، قال مسؤولون بالسفارة الأميركية تواصلت معهم «اسوشيتدبرس» إنهم سمعوا عن إطلاق النار وليس لديهم معلومات بشأنه.