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«رايتس ووتش» تتهم أنقرة ودمشق بمفاقمة أزمة الكوليرا في شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 05:47 مساء
«رايتس ووتش» تتهم أنقرة ودمشق بمفاقمة أزمة الكوليرا في شرق سورية
مركز طبي لمعالجة الإصابات بالكوليرا في بلدة دركوش السورية قرب محافظة ادلب. (أ ف ب)
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اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الإثنين، السلطات التركية بتعطيل إمدادات المياه في شمال شرق سورية ما يؤدي إلى تفاقم وباء الكوليرا، الذي يسجل انتشارًا في البلاد منذ نحو شهرين.

كما اتهمت المنظمة الحكومة السورية بعرقلة إيصال المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد على «شكل ينطوي على التمييز»، بحسب «فرانس برس».

صعوبة في الوصول إلى المياه
ويواجه سكان شمال شرق سورية صعوبة في الوصول إلى المياه بسبب الانقطاع المتكرر في توفير المياه من محطة مياه علوك، الخاضعة لسيطرة السلطات التركيّة. كما تأثر سكان المنطقة بالانخفاض الحاد في حجم المياه المتدفقة في نهر الفرات، أهم مصدر للمياه في المنطقة.

وتتهم الإدارة الذاتية الكردية أنقرة بعرقلة تدفق النهر إلى سورية، وباستخدام المياه كسلاح للضغط عليها.

وقالت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، «لم تضمن السلطات التركية تدفقًا كافيًا للمياه من المنبع نحو الجزء السوري من نهر الفرات، ولا إمدادات مستمرة للمياه من محطة علوك، وهي مصدر حيوي للمياه» في مناطق سيطرة الأكراد.

سورية تشهد تفشيا للكوليرا في محافظات عدة
وتشهد سورية منذ سبتمبر تفشيًا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ العام 2009. وأدى النزاع المستمر منذ 2011 إلى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه، ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، وفق الأمم المتحدة.

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وسجلت الحكومة السورية حتى الآن 1249 إصابة بوباء الكوليرا، بينها 49 حالة وفاة. وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، آدم كوغل، إن «هذا التفشي المدمر للكوليرا لن يكون آخر مرض منقول بالمياه يمسّ بالسوريين إذا لم تُعالَج أزمة المياه الحادة في البلاد فورًا، لا سيما في شمال الشرق».

وأضاف: «يمكن لتركيا، وينبغي لها، أن تتوقف فورًا عن مفاقمة أزمة المياه في سورية». واتهمت المنظمة السلطات التركية بفرض «قيود شديدة على تدفق المياه» إلى سورية منذ فبراير 2021. وتنفي أنقرة تلك الاتهامات.

تركيا تتحكم بمحطة مياه علوك التي تخدم أكثر من 460 ألف شخص
وتتحكم تركيا أيضًا بمحطة مياه علوك التي تخدم أكثر من 460 ألف شخص في محافظة الحسكة، التي تقلص عملها وتحتاج إلى إصلاحات ضرورية. واتهمت المنظمة أيضًا دمشق بعرقلة إيصال المساعدات إلى مناطق الأكراد.

واعتبرت أن «تركت القيود طويلة الأمد على وصول المساعدات، التي فرضتها الحكومة السورية في دمشق، منشآت الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية العاملة في شمال شرق سورية تكافح لمواجهة مرض يمكن أن ينتشر بسرعة». ونقلت عن أحد عمال الإغاثة قوله: «هناك عائلات بأكملها تمرض، والمراكز الصحية مكتظة، والناس يرقدون على الأرض».

ورجح عامل الإغاثة أن تكون «وكالات الأمم المتحدة تواجه على ما يبدو مشاكل في الحصول على موافقة الحكومة السورية على نقل الإمدادات». وشددت المنظمة «على جميع أطراف النزاع السماح لعمال الإغاثة للوصول المباشر ودون عوائق إلى جميع المناطق في سورية».

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