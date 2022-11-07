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الرئيس المصري يوجه نداء لقادة العالم للتحرك ووقف الحرب الروسية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 02:45 مساء
الرئيس المصري يوجه نداء لقادة العالم للتحرك ووقف الحرب الروسية الأوكرانية
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من قمة المناخ «كوب-27»، 7 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، نداءً إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك سويا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم.

وقال السيسي، خلال كلمته اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب-27» بمدينة شرم الشيخ، «أوجه نداء معكم وبكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، نحن كدول اقتصادها ليس قويا عانت كثيرا من تبعات أزمة «كورونا» لمدة سنتين وتحملنا تبعاتها.. والآن نعاني من هذه الحرب».

«أزمة كبيرة تواجهنا»
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «اسمحوا لي أنا أتحدث أمام الحضور الكريم من قادة دول العالم والملوك ورؤساء الحكومات المشاركين في قمة المناخ، عن أزمة كبيرة تواجهنا ولها تأثير كبير على دول العالم أجمع وهي الأزمة الروسية ـ الأوكرانية»، مضيفا «أنا لا أتكلم فقط عن معاناة بلادنا، ولكن أتحدث عن معاناة العالم كله من هذه الأزمة، وأكرر وأنادي باسمكم واسمي، فلتتوقف هذه الحرب، هذا نداء من مؤتمرنا لوقف الحرب والدمار والخراب والقتل».

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وتابع «نحن على استعداد من أجل العمل لوقف هذه الحرب.. وليس للبحث عن دور، ولكن أتصور أن كثيرا من القادة المشاركين في المؤتمر يشاركونني هذا الرأي.. نحن مستعدون للتحرك سويا؛ إذا كان ذلك ممكنا، لإيقاف هذه الحرب».

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