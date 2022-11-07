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تحطم طائرة مقاتلة سعودية ونجاة طاقمها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 10:12 صباحا
تحطم طائرة مقاتلة سعودية ونجاة طاقمها
مقاتلة إف-15 تابعة لسلاح الجو السعودي. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تحطم طائرة مقاتلة من نوع إف-15 إس سقطت نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية، فيما نجا طاقمها بالكامل.

وبحسب الناطق باسم وزارة الدفاع، العميد تركي المالكي، فإن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع إف-15 إس، سقطت نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية أمس الأحد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

نجاة طاقم الطائرة
وأوضح أن الطاقم الجوي المكون من ضابطين نجا بعد استخدام كرسي النجاة، ولا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

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وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

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