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المرصد: مقتل 10 أشخاص في قصف لقوات النظام في شمال غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 08:32 مساء
المرصد: مقتل 10 أشخاص في قصف لقوات النظام في شمال غرب سورية
سوري يفر من قصف قوات النظام على مدينة الأتارب في محافظة حلب، 13 فبراير 2020. (أ ف ب)
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قُتل عشرة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف لقوات النظام بالصواريخ طال مخيمات عشوائية للنازحين في شمال غرب سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وطالت الصواريخ في ساعات الصباح الأولى مخيمًا وتجمعات للنازحين في منطقة كفر جالس غرب مدينة إدلب، ناقلاً مشاهدته لخيم مدمرة ومحترقة، كما انتشرت بقع من الدماء في المكان فضلاً عن بقايا الصواريخ، بحسب «فرانس برس».

إغاثة الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات
وسارعت فرق الدفاع المدني والسكان إلى إغاثة الجرحى ونقلهم إلى مستشفيات قريبة، ولفت جثتا طفلتين ببطانيات ووُضعتا أرضًا.

وأسفر القصف عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم ثمانية من المدنيين وشخصان لم تحدد هويتيهما، وفق المرصد السوري الذي أفاد عن سقوط أكثر من 30 صاروخًا على مناطق عدة غرب مدينة إدلب بينها المخيمات الخمس.

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كما أسفر القصف عن إصابة 77 شخصًا بجروح متفاوتة، بحسب المصدر ذاته. وفي وقت لاحق بعد الظهر، «نفّذت قوات النظام ضربات جديدة استهدفت كفرلاتة في جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بينما كانوا يقطفون الزيتون»، بحسب المرصد.

استمرار القصف على مناطق عدة
وأشار المرصد إلى استمرار القصف على مناطق عدة في المنطقة بعدما ردت الفصائل الناشطة فيها مستهدفة مواقع لقوات النظام.

وقال أبوحميد (67 عامًا)، أحد سكان المخيم «استيقظنا صباحًا كل يجهز نفسه لعمله، وإذ بدأنا نسمع أصوات ضرب، الأطفال خافوا وبدأوا بالصراخ بعدما رأوا الصواريخ». وأضاف «لم نعرف إلى أين نذهب. ولم يكن صاروخاً واحداً او اثنين، بل عشرة.. الشظايا بدأت تتطاير من كل اتجاه، ولم نعرف كيف نحمي أنفسنا».

وأتى القصف الصاروخي، وفق المرصد، غداة مقتل خمسة عناصر من قوات النظام في قصف شنه فصيل تابع لهيئة تحرير الشام ضد مواقعهم في جنوب غرب ادلب.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذًا على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين.

نزاع دامي تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص
ومنذ السادس من مارس 2020، يسري في مناطق سيطرة الفصائل وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد هجوم واسع لقوات النظام تمكنت خلاله من السيطرة على نصف مساحة إدلب.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفًا متبادلًا تشنه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعًا داميًا تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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