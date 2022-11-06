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مقتل 6 مدنيين في قصف لقوات النظام بشمال غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 09:27 صباحا
مقتل 6 مدنيين في قصف لقوات النظام بشمال غرب سورية
خيمة مدمّرة بعد استهدافها بقصف لقوات النظام في منطقة كفر جالس غرب مدينة إدلب، 6 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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قُتل ستة مدنيين بينهم طفلان، جراء قصف لقوات النظام بالصواريخ طال مخيمات عشوائية للنازحين في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مراسل وكالة «فرانس برس»، في المكان، إن الصواريخ طالت في ساعات الصباح الأولى مخيمًا وتجمعات للنازحين في منطقة كفر جالس غرب مدينة إدلب، ناقلًا مشاهدته لخيم مدمرة ومحترقة، كما انتشرت بقع من الدماء في المكان، فضلًا عن بقايا الصواريخ.

سقوط أكثر من 30 صاروخا
وسارعت فرق الدفاع المدني والسكان إلى إغاثة الجرحى ونقلهم إلى مستشفيات قريبة، حيث شاهد مراسل لـ«فرانس برس»، طفلتين لُفت جثتاهما ببطانيات ووُضعتا أرضًا.

وأسفر القصف عن مقتل ستة نازحين بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح، وفق المرصد السوري، الذي أفاد بسقوط أكثر من 30 صاروخًا على مناطق عدة غرب مدينة إدلب بينها المخيمات.

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يأتي القصف الصاروخي، وفق المرصد، غداة مقتل خمسة عناصر من قوات النظام في قصف شنه فصيل تابع لهيئة تحرير الشام، ضد مواقعهم في جنوب غرب إدلب.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذًا على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية، وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين.

وقف إطلاق النار
ومنذ السادس من مارس 2020، يسري في مناطق سيطرة الفصائل وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد هجوم واسع لقوات النظام تمكنت خلاله من السيطرة على نصف مساحة إدلب.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفًا متبادلًا تشنه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدًا إلى حدّ كبير.

فيما تشهد سورية منذ العام 2011 نزاعًا داميًا تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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