بلينكن: اتصالات أميركية لتهدئة التصعيد الجاري بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في أول اتصال هاتفي بعد أن قاد بنيامين نتنياهو تحالفا يمينيا متطرفا للفوز في الانتخابات العامة.

وقالت «وفا» إن عباس جدد مطالبته الولايات المتحدة «بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا» من «حصار وقتل وهدم منازل واستيطان»، وفق وكالة «رويترز». ووفقا لتقرير «وفا» فقد «أكد وزير الخارجية الأميركي أن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا».

بلينكن قلق من تصاعد العنف في الضفة

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أبدى يوم الخميس قلقه إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد و«أكد ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد الموقف بشكل عاجل».

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية هذا العام فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه من المتوقع أن يكون أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2005 عندما بدأت المنظمة في رصد القتلى. وأسفرت سلسلة من الهجمات الدامية التي شنها فلسطينيون في شوارع إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية عن مقتل 20 شخصا، كما قُتل أربعة من قوات الأمن الإسرائيلية هذا العام.