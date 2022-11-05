Atwasat

بلينكن: اتصالات أميركية لتهدئة التصعيد الجاري بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 09:31 صباحا
بلينكن: اتصالات أميركية لتهدئة التصعيد الجاري بالضفة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا, 17 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في أول اتصال هاتفي بعد أن قاد بنيامين نتنياهو تحالفا يمينيا متطرفا للفوز في الانتخابات العامة.

وقالت «وفا» إن عباس جدد مطالبته الولايات المتحدة «بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا» من «حصار وقتل وهدم منازل واستيطان»، وفق وكالة «رويترز». ووفقا لتقرير «وفا» فقد «أكد وزير الخارجية الأميركي أن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا».

بلينكن قلق من تصاعد العنف في الضفة
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أبدى يوم الخميس قلقه إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد و«أكد ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد الموقف بشكل عاجل».

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية هذا العام فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه من المتوقع أن يكون أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2005 عندما بدأت المنظمة في رصد القتلى. وأسفرت سلسلة من الهجمات الدامية التي شنها فلسطينيون في شوارع إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية عن مقتل 20 شخصا، كما قُتل أربعة من قوات الأمن الإسرائيلية هذا العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»

الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا

«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون
اجتماع موسع في سرت لبحث استنئاف أعمال «كونسول جال» البرتغالية بالمدينة

اجتماع موسع في سرت لبحث استنئاف أعمال «كونسول جال» البرتغالية بالمدينة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي

شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي
الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023

الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023
ماذا قالت ميلوني عن ليبيا في لقائها الأول مع ماكرون؟

ماذا قالت ميلوني عن ليبيا في لقائها الأول مع ماكرون؟
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية على صفيح التسخين العسكري

جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية على صفيح التسخين العسكري
مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح الموت»؟

مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح ...
البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في ليبيا

البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في ليبيا
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي

«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي
كاركاتير خيري - وعد بلفور

كاركاتير خيري - وعد بلفور
بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة

بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية

قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الأمن القومي الأميركي: واشنطن قلقة من تهديدات إيرانية تستهدف السعودية
مجلس الأمن القومي الأميركي: واشنطن قلقة من تهديدات إيرانية تستهدف...
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي بالضفة
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي بالضفة
بابا الفاتيكان يصل البحرين
بابا الفاتيكان يصل البحرين
البابا فرنسيس يدعو البحرين إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان
البابا فرنسيس يدعو البحرين إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة العربية لهذا السبب
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة ......
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد...
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر...
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا ......
المفاوضات متواصلة بين القوى السياسية العراقية بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة
المفاوضات متواصلة بين القوى السياسية العراقية بشأن تشكيلة ......
المزيد
بلينكن: اتصالات أميركية لتهدئة التصعيد الجاري بالضفة
بلينكن: اتصالات أميركية لتهدئة التصعيد الجاري بالضفة...
احتجاجات جنوب تونس للمطالبة بكشف مصير مهاجرين فقدوا في البحر
احتجاجات جنوب تونس للمطالبة بكشف مصير مهاجرين فقدوا في البحر...
البابا فرنسيس يدعو من البحرين إلى الحوار بين الشرق والغرب بدلا من المواجهة
البابا فرنسيس يدعو من البحرين إلى الحوار بين الشرق والغرب ......
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع ......
البابا فرنسيس يدعو البحرين إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان
البابا فرنسيس يدعو البحرين إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط