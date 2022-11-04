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البابا فرنسيس يدعو من البحرين إلى الحوار بين الشرق والغرب بدلا من المواجهة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 05:58 مساء
البابا فرنسيس يدعو من البحرين إلى الحوار بين الشرق والغرب بدلا من المواجهة
البابا فرنسيس متحدثا في ختام ملتقى البحرين للحوار في قصر الصخير الملكي، 4 نوفمبر 2022، (ا ف ب)
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ندد البابا فرنسيس في اليوم الثاني من زيارته إلى البحرين بمنطق «الكتل المتعارضة» بين الشرق والغرب والتي تجعل العالم في «توازن هش»، مؤكدا إصراره على خيار الحوار كبديل عن «المواجهة».

جاءت الزيارة، وهي الثانية للبابا إلى شبه الجزيرة العربية منذ رحلته التاريخية إلى الإمارات العام 2019، في إطار ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، الذي حضره قرابة مئتي شخص من مسؤولين ورجال دين بارزين من الشرق الأوسط، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي كلمة ألقاها في ختام الملتقى خلال حفل أقيم في ميدان صرح الشهيد في قصر الصخير الملكي بحضور العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، قال البابا فرنسيس إن «عددا قليلا» من أصحاب النفوذ يخوضون صراعا من أجل «المصالح الخاصة، يحيون اللغات القديمة ويعيدون رسم مناطق النفوذ والكتل المتعارضة».

الشرق والأغرب يشبهان «بحرين متخاصمين»
وأضاف «للأسف الشرق والغرب يشبهان بصورة متزايدة بحرين متخاصمين، لكن نحن هنا معا لأننا عازمون على الإبحار في البحر نفسه واختيارنا هو طريق اللقاء بدلا من طريق المواجهة، وطريق الحوار الذي يشير إليه هذا المنتدى».

وحذر البابا مما وصفه بأنه سيناريو مأساوي»، قائلا «نلعب بالنار وبالصواريخ والقذائف وبأسلحة تسبب البكاء والموت ونغطي البيت المشترك بالرماد والكراهية».

- البابا فرنسيس يدعو البحرين إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان

في كلمة ألقاها في مسجد القصر الملكي بعد ظهر الجمعة، شدد البابا فرنسيس على أن «إله السلام لا يقود أبدا إلى الحرب ولا يحرض أبدا على الكراهية»، منددا بالذين «يؤمنون بأساليب القوة ويدعمون العنف والحرب وتجارة السلاح وتجارة الموت»، في إشارة ضمنية الى بطريرك الأرثوذكس الروس كيريل، الداعم لغزو روسيا لأوكرانيا.

والتقى البابا، الذي يستخدم كرسيا متحركا للتنقل وعصا بسبب آلام مزمنة في الركبة، شيخ الأزهر في اجتماع مغلق بعد ظهر الجمعة. ووقع الرجلان العام 2019 في أبوظبي وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية.

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