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البابا فرنسيس يدعو البحرين إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 05:34 مساء
البابا فرنسيس يدعو البحرين إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان
البابا فرانسيس. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا البابا فرنسيس السلطات البحرينية إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والعمل على تعزيزها، على وقع انتقادات حقوقية تندد بملاحقة سلطات البلاد لناشطين.

ووصل البابا فرنسيس إلى البحرين، اليوم الخميس، وفور وصوله ألقى خطابا في باحة قصر الصخير الملكي أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكبار الشخصيات ودبلوماسيين.

وشدد على ضرورة ضمان ظروف عمل آمنة ولائقة بالإنسان في كل مكان، مندداً بـ«العمل اللإنساني»، وذلك ثلاثة أسابيع من انطلاق منافسات كأس العالم في قطر وتزايد الانتقادات بحق الإمارة القطرية إزاء حقوق العمال المهاجرين، حسب وكالة «فرانس برس».

ووصل فرنسيس عصر الخميس، إلى البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام، يخصص الجزء الأكبر منها للتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان.

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