مجلس الأمن القومي الأميركي: واشنطن قلقة من تهديدات إيرانية تستهدف السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلقة من تهديدات من إيران للسعودية، وإنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.

وأضاف الناطق: «نحن قلقون من التهديدات، ونظل على اتصال مستمر مع السعوديين من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية.. لن نتردد في التحرك دفاعًا عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة»، بحسب «يورو نيوز».

ووصف أحد المسؤولين، الذين أكدوا تبادل معلومات استخبارية بين الرياض وواشنطن، الأمر بأنه تهديد حقيقي بشن هجوم «وشيك أو خلال 48 ساعة»، ولم تُصدر أي سفارة أو قنصلية أميركية في المنطقة تنبيهات أو إرشادات للأميركيين في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط بناءً على المعلومات الاستخبارية. ولم يُصرح للمسؤولين بالتعليق علنًا وتحدثوا بشرط عدم كشف هويتهم، بحسب الموقع ذاته.

تبادل معلومات مخابراتية بين السعودية والولايات المتحدة

وردًا على سؤال حول تقارير المخابرات المشتركة من قبل السعوديين، قال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن المسؤولين العسكريين الأميركيين «قلقون بشأن حالة التهديد في المنطقة»، وأضاف: «نحن على اتصال منتظم مع شركائنا السعوديين، فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يتعين عليهم تقديمها في هذا الصدد. ولكن ما قلناه من قبل، وسأكرره، هو أننا نحتفظ بالحق في حماية أنفسنا والدفاع عنها بغض النظر عن المكان الذي تخدم فيه قواتنا، سواء في العراق أو في أي مكان آخر».

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن أميركا «قلقة بشأن صورة التهديد»، دون الخوض في التفاصيل. وجاءت تلك التصريحات بعد أن ذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» أن السعودية تبادلت معلومات مخابراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة.