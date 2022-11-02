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بوتين يحذر بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب إذا «خرقت» أوكرانيا الضمانات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 05:17 مساء
بوتين يحذر بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب إذا «خرقت» أوكرانيا الضمانات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بخروج روسيا مجددا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في حال عمدت كييف إلى «خرق ضمانات» طلبتها موسكو.

وقال بوتين في كلمة مقتضبة بثّها مباشرة التلفزيون الروسي «طلبت من وزارة الدفاع استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب. لكن روسيا تحتفظ بحقها في الانسحاب من هذا الاتفاق في حال خرقت أوكرانيا الضمانات»، وفق «فرانس برس».

تلقي «ضمانات خطية» من أوكرانيا
استأنفت روسيا الأربعاء مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي «ضمانات خطية» من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقلها منزوع السلاح.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعتبر بلاده ضامنة لهذه الاتفاقية الحاسمة لتأمين إمدادات الغذاء العالمية، استئناف الصادرات الأوكرانية في البحر الأسود اعتبارا من ظهر الأربعاء عبر هذا الممر الآمن.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام «تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق».

علقت موسكو السبت مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد هجوم بمسيّرات على أسطولها المتمركز في خليج سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها. وحمَّل الجيش الروسي مسؤولية هذه العملية إلى أوكرانيا بمساعدة «خبراء بريطانيين» وأكد أنها تمت من الممر البحري المخصص للصادرات الأوكرانية.

 استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية
يبدو أن سلسلة من المكالمات الهاتفية في الأيام الأخيرة بين المسؤولين الروس والأتراك، لا سيما الثلاثاء بين أردوغان والرئيس فلاديمير بوتين، ووساطة الأمم المتحدة الضامن الآخر للاتفاق، أقنعت موسكو بمراجعة موقفها.

قال الجيش الروسي «بفضل مشاركة منظمة دولية فضلا عن تعاون تركيا جرى الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية المحددة لتصدير المنتجات الزراعية لتنفيذ أعمال عدائية ضد روسيا».

وأعلن أردوغان أن الصادرات ستستأنف «كما كانت من قبل» اعتبارا من الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش. وقال «عقب اتصالي ببوتين أمس ستستأنف شحنات الحبوب اعتبارا من ظهر اليوم».

ممر نقل الحبوب يحتاج إلى حماية موثوقة
كانت سفن الشحن المحملة بالحبوب المهم للأمن الغذائي العالمي، عالقة حتى الآن في الموانئ الأوكرانية منذ السبت. وكان الغربيون نددوا بشدة بتعليق موسكو للاتفاقية الموقعة في يوليو، بينما رأت كييف في هجوم سيباستوبول «ذريعة زائفة» ودعت إلى الضغط على الكرملين «لاحترام التزاماته».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الثلاثاء، إن «ممر نقل الحبوب يحتاج إلى حماية موثوقة وطويلة الأمد»، مهددا موسكو «برد عالمي شديد على أي إجراء يعطل صادراتنا».

وردت روسيا الإثنين بشن سلسلة جديدة من الضربات الكثيفة على البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء خاصة في كييف. وأعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية عن تقنين جديد للكهرباء الأربعاء في حين وعد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو بنشر ألف «نقطة تدفئة» للسكان بحلول الشتاء.

تدمير 40% من منشآت الطاقة الأوكرانية
وقال زيلينسكي إن الضربات الروسية دمرت 40% من منشآت الطاقة الأوكرانية مما دفع البلاد إلى وقف صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تسجل الأسعار ارتفاعا كبيرا.

بينما تواصل موسكو وطهران نفي تسليم طائرات مسيّرة إيرانية للجيش الروسي، قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها «قلقة» من احتمال تسليم صواريخ (أرض-أرض) إيرانية هذه المرة.

على الجبهة، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأربعاء أن معارك دائرة في الشرق وأن 25 بلدة في الشرق والوسط والجنوب تتعرض للقصف.

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