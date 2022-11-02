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قطر ترفض دعوات إنشاء صندوق لتعويض العمال المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 02:46 مساء
قطر ترفض دعوات إنشاء صندوق لتعويض العمال المهاجرين
رجل قطري في سوق واقف التقليدي بالدوحة وأمامه شعار مونديال 2022. 3 سبتمبر 2022, (أ ف ب)
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أعلن وزير العمل القطري رفض بلاده الدعوات المطالِبة بإنشاء صندوق خاص لتعويض العمال المهاجرين الذين قضوا أو تأذوا على أراضيها خلال تشييدهم المشاريع الضخمة لاستضافة كأس العالم، منددًا بتعرض الدوحة لهجمات «عنصرية».

وقال الوزير علي بن صميخ المري في مقابلة حصرية مع وكالة «فرانس برس»، هي الأولى له مع وسيلة إعلام دولية، إن الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمال المهاجرين وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات.

ومع اقتراب موعد دوي صفارة انطلاق مونديال قطر في كرة القدم في 20 نوفمبر الجاري، تتزايد الانتقادات لسجل الإمارة الخليجية الحقوقي، ولا سيما لجهة حقوق العمال المهاجرين. وتطالب منظمات حقوقية كلا من السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإنشاء صندوق بقيمة 440 مليون دولار لتعويض هؤلاء العمال، لكنّ الوزير القطري «سخف» هذه الفكرة، معتبرا إياها مجرد «حيلة دعائية»، وفق الوكالة الفرنسية.

«حملة لتشوية سمعة قطر»
وقال المرّي لـ«فرانس برس»، إن دولا ومنظمات استخدمت «معلومات كاذبة وشائعات بهدف تشويه سمعة قطر بادعاءات مضللة عمدا». وبالنسبة إلى الوزير القطري، فإن بعض الأصوات التي هاجمت بلاده كان دافعها «عنصريا».

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واستكمل موضحا «هم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، أن تنظم كأس العالم. هم على بينة تامة من الإصلاحات التي حصلت، لكنهم لا يعترفون بها لأن دوافعهم عنصرية».

تقود منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» حملة لدفع الفيفا وقطر لإنشاء صندوق خاص لتعويض العمال بقيمة 440 مليون دولار يجرى اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم. وتتهم جماعات حقوقية قطر بعدم الإبلاغ عن كل الوفيات التي حصلت في صفوف العمال المهاجرين خلال عملهم في ورش البناء.

لكن السلطات القطرية تنفي بشدة صحة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمال المهاجرين في حوادث وقعت في ورش البناء أو من جراء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف. ورد «الفيفا» على هذه الدعوات بالقول إن هناك «حوارا مستمرا» بشأنها.

قطر: إنشاء صندوق لتعويض العمال غير عملي
وفي أول تعليق علني للحكومة القطرية على هذه الدعوات، قال المري إنّ هذا الاقتراح غير عملي، وأضاف أن بلاده لديها أصلا «صندوق تعويضات ناجحا»، واعتبر أن «هذه الدعوة إلى حملة تعويضات ثانية بقيادة الفيفا هي حيلة دعائية».

في 2018 أنشأت قطر «صندوق دعم وتأمين العمال» بهدف مساعدة العمال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقاتهم المالية. وأكد الوزير أن هذا الصندوق صرف في العام 2022 لوحده 320 مليون دولار. وقال: «إذا كان هناك شخص له الحق بالحصول على تعويض ولم يحصل عليه فيجب أن يقدم طلبا وسنساعده»، مشيرا إلى أن قطر مستعدة للنظر في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد.

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