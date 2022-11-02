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عباس يعلن أمام القمة العربية «إعادة النظر» في مجمل العلاقة مع «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 01:52 مساء
عباس يعلن أمام القمة العربية «إعادة النظر» في مجمل العلاقة مع «إسرائيل»
الرئيس الفلسطيني يتحدث أمام القمة العربية في الجزائر، 2 نوفمبر 2022. (صورة من بث مباشر)
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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة مع «إسرائيل» التي اتهمها بالعمل على تقويض حل الدولتين، وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، والاستمرار في ممارساتها أحادية الجانب، مؤكدا العمل على تنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية والذهاب للمحاكم الدولية والانضمام لمزيد المنظمات الدولية حماية لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا عباس في خطابه أمام القمة العربية المنعقدة في الجزائر في نسختها الواحدة والثلاثين، إلى تشكيل لجنتين وزاريتين عربيتين للتحرك على المستوى الدولي، لدعم فلسطين سياسيا وقانونيا، وفق نص كلمته الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مخاطبا القادة العرب: «نتطلع لدعمكم من خلال إصدار قرارٍ بتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات الاحتلال، وشرح روايتنا، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل مزيد اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، والقرارين 181 و194، اللذين كانا شرطين لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة».

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وأضاف الرئيس الفلسطيني: «كما نتطلع إلى دعمكم لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور العام 1917، وصك الانتداب، بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني، وارتكاب إسرائيل أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة 1948، وما تلا ذلك من تدمير ونهب لأكثر من 500 قرية فلسطينية».

عباس يطالب بتفعيل القرارات العربية بشأن الدعم المالي لموازنة فلسطين
وطالب الرئيس الفلسطيني بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرت سابقا، خاصة أن «إسرائيل» تحتجز الأموال الفلسطينية، مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم لمدينة القدس وصمود أهلها.

ودعا إلى بذل كل جهد مستطاع وضروري لإنجاح مؤتمر القدس الذي سيعقد مطلع العام القادم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وطالب القمة العربية بدعوة الأزهر الشريف والفاتيكان والهيئات والمؤسسات والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية، لمواصلة القيام بواجبها حيال القدس ومقدساتها، وتبني خارطة طريق واضحة في كيفية تحقيق ذلك، باعتباره فريضة شرعية وضرورة سياسية لا بد منها.

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