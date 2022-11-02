استئناف أعمال القمة العربية في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت صباح الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات، أشغال اليوم الثاني من قمة جامعة الدول العربية التي تحتضنها الجزائر.

ويترأس الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أشغال المناقشات، بصفته رئيس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وانطلقت، مساء الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية، أعمال القمة، التي بدأت بمراسم تسلم الجزائر لرئاسة القمة من تونس التي تولت رئاستها خلال الدورة السابقة.

أول قمة عربية منذ 3 سنوات

وهذه أول قمة عربية منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، خصوصا في سورية وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع «إسرائيل».

- انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر قمة لها في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء «كوفيد-19». ومنذ ذلك الحين، قامت دول عدة أعضاء في المنظمة، التي وضعت تاريخيا دعم القضية الفلسطينية وإدانة «إسرائيل» على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع الدولة العبرية.

غياب قادة عرب عن قمة «لم الشمل»

ووضعت الجزائر هذه القمة الحادية والثلاثين للمنظمة العربية تحت شعار «لم الشمل» لكن عدة دول، لا سيما دول الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها.

فقد اعتذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، عن المشاركة في قمة الجزائر رسميا بسبب مشكلة صحية في الأذن. وحسب الصحافة العربية، فإن رئيس الإمارات وملك البحرين سيغيبان أيضا.