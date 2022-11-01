تأكد مشاركة 16 قائدا عربيا وغوتيريس وعلييف وسال في «قمة الجزائر»

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل القادة والمسؤولون العرب، التوافد تباعا على الجزائر، من أجل المشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبلغ عدد القادة المشاركين في القمة 16 قائدا عربيا بينهم الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس القمة، إلى جانب مسؤولين من المستوى الثاني هم رؤساء حكومات ووزراء خارجية، وفق جريدة «الشروق» الجزائرية.

وبلغ العدد الإجمالي للقادة الذين جرت دعوتهم للقمة 20 قائدا باستثناء الجزائر كبلد مضيف وسورية التي ما زال مقعدها شاغرا في جامعة الدول العربية.

قائمة حضور القمة

وشملت قائمة الحضور رؤساء الجزائر عبدالمجيد تبون (رئيس القمة)، ومصر عبدالفتاح السيسي، وتونس قيس سعيد، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، والعراق عبداللطيف جمال رشيد، وجزر القمر عثماني غزالي، وجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والصومال حسن شيخ محمود.

فضلا عن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، ورئيس فلسطين محمود عباس، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. إضافة إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ونائب رئيس الوزراء العماني، الممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، أسعد بن طارق آل سعيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الممثل الخاص للملك حمد بن عيسى آل خليفة، محمد بن مبارك آل خليفة، وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

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وكان رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، في استقبال القادة العرب، حيث استقبل رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، بصفته ضيف شرف لأشغال الدورة الـ31 لانعقاد القمة العربية. في حين استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي حل صبيحة الثلاثاء بالجزائر للمشاركة في القمة كضيف شرف. كما وصل الجزائر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بصفته الرئيس الحالي لمنظمة حركة دول عدم الانحياز. وسيكون علييف ضيف شرف للدورة الـ31 للقمة.

الرئيس المصري يصل الجزائر

ووصل ظهر الثلاثاء إلى الجزائر، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية، التي تحتضنها الجزائر.

وكان رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون في استقبال نظيره المصري، والوفد المرافق له، بمطار الجزائر الدولي.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن مشاركة السيسي في القمة العربية تأتي في إطار «حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية، واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة».

وأوضح أن القمة ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لا سيما نتيجة تبعات جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

محاور القمة العربية في الجزائر

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، السبت، أن جدول أعمال القمة يتضمن مجموعة من البنود السياسية المتعلقة بالقضايا والأزمات العربية أو الموضوعات التي يرى القادة العرب وجوب بحثها، وتشمل مجموعة كبيرة من الأزمات، فهناك أوضاع في دول بعينها تحتاج إلى قرارات تدعمها.

وأيضا تستهدف القمة مناقشة «استراتيجية الأمن الغذائي العربي، التي من المفترض أن يجري اعتمادها، وكذلك هناك قرار خاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مجموعة من القرارات التي يرفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما يستجد من أعمال تطرحها وفود الدول المختلفة»، وفق تصريح للمسؤول نفسه.

وأكد زكي على هامش اجتماعات المندوبين بقصر المؤتمرات إن مشاركة كل دولة هو قرار سيادي، موضحا أن بعض الدول لديها الاستعداد والرغبة للمشاركة على أعلى مستوى. والبعض ربما لا يستطيع قادتها المشاركة لأسباب مختلفة، وتابع قائلا: «ما نعلمه أن القمة في الجزائر ستكون لها مشاركة واسعة من القادة العرب من مختلف الدول العربية».