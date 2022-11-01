قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع القادة العرب، الثلاثاء، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، خصوصا في سورية وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع «إسرائيل».

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر قمة لها في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء «كوفيد-19». ومنذ ذلك الحين، قامت دول عدة أعضاء في المنظمة، التي وضعت تاريخيا دعم القضية الفلسطينية وإدانة «إسرائيل» على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع الدولة العبرية، وفق وكالة «فرانس برس».

فطبعت دولة الإمارات علاقاتها مع «إسرائيل» في 2020 في إطار سلسلة اتفاقيات تفاوضت عليها واشنطن. ثم حذت البحرين والمغرب والسودان حذوها. ويثير هذا التقارب اهتماما في سياق القمة، إذ أن الجزائر مضيفة الاجتماع، من أشد المؤيدين للفلسطينيين. فقد رعت الجزائر اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية في منتصف أكتوبر، رغم أن فرص تنفيذه على أرض الواقع تبدو ضئيلة.

وأدى التعاون الأمني الذي أقامته المغرب المجاورة للجزائر، مع «إسرائيل» بعد تطبيع العلاقات بينهما إلى تفاقم توتر العلاقات بين «الإخوة الأعداء»، المتوترة أصلا بسبب الخلافات العميقة بشأن الصحراء الغربية، والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في أغسطس 2021، بقرار من الجزائر، وفق الوكالة الفرنسية.

استعدادات الجزائر للقمة العربية

منذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى السلطة نهاية 2019، عادت الدبلوماسية الجزائرية للنشاط الكثيف، بعد سنوات من الجمود على الساحة الدولية بسبب مرض الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وقامت الجزائر بجميع التحضيرات اللازمة من أجل استقبال مميز للمشاركين في القمة، التي ينتظر أن تفتتح أعمالها عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (17:00 ت غ) على أن تختتم مساء الأربعاء.

وزينت الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية والمباني الحكومية بأعلام الدول العربية كما علقت لافتات ضخمة على لوحات إعلانية ترحب «بالأشقاء العرب».

ورأى مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي في جنيف حسني عبيدي، في تصريح إلى «فرانس برس»، أن «الدبلوماسية الجزائرية انتقلت إلى المرحلة الهجومية على المستويين العربي والأفريقي».

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جدول أعمال قمة الجزائر

وإن كان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في سورية وليبيا واليمن مدرج على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة في صياغة الإعلان النهائي الذي يقر بالإجماع، لتجنب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة.

وأفادت مصادر من الجامعة العربية، بأن وزراء الخارجية العرب حاولوا خلال عملهم على البيان الختامي «إعلان الجزائر»، إيجاد صيغة توافقية للتنديد بـ«التدخل» التركي والإيراني في الشؤون العربية. فقد طلب بعض الأعضاء ذكر أنقرة وطهران بالاسم بينما عارض آخرون ذلك.

وأشار عبيدي إلى «التناقض في هذه القمة التي تنعقد تحت شعار التنسيق المشترك بينما تحمل كل دولة أجندة وأهدافا خاصة بمصالحها الشخصية. الجامعة العربية هي المرآة العاكسة للسياسة الخارجية العربية».

ووضعت الجزائر هذه القمة الحادية والثلاثين للمنظمة العربية تحت شعار «لم الشمل» لكن عدة دول، لا سيما دول الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها. فقد اعتذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، عن المشاركة في قمة الجزائر رسميا بسبب مشكلة صحية في الأذن. وحسب الصحافة العربية، فإن رئيس الإمارات وملك البحرين سيغيبان أيضا.

مساع جزائرية لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية

وبخصوص النزاع في سورية، سعت الجزائر في الكواليس بتشجيع من روسيا لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية العام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسميا بناء على طلب النظام السوري نفسه، وفق الوكالة الفرنسية.

وأوضح حسني عبيدي أن «دعوة سورية إلى قمة الجزائر في الوضع الراهن تنطوي على مخاطرة كبيرة. لقد أدركت الجزائر عواقب هذا الوجود على نجاح قمتها. وبالتعاون مع دمشق تخلت عن مبادرتها».

وقال الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، بيار بوسال، لـ«فرانس برس»، إن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية كانت أيضا رغبة روسيا، حليفة دمشق ولكن أيضا الجزائر، وأضاف: «اضطرت دمشق إلى تقبّل الواقع. فمع استمرار الحرب الأهلية، كانت عودة الرئيس بشار الأسد في ثوب المنتصر إلى الجامعة أمرا وهميا، رغم أن موسكو راهنت بالفعل على هذا السيناريو. لكن مرة أخرى تفوقت البراغماتية. فقد تخلت روسيا عن خيار تمرير الأمر بالقوة ما كان سيؤثر على علاقاتها مع الدول العربية التي أصابتها تداعيات اقتصادية شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا».