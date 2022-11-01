منظمة العمل: أكثر شكاوى العمال الأجانب في قطر تتعلق بالأجور

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد تقريران لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن شكاوى العمال الأجانب في قطر «زادت بأكثر من الضعف» منذ خصصت الدوحة قبل عام منصة إلكترونية لتلقيها، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشكاوى تتعلق بأجور غير مدفوعة.

وقبل 19 يوما من انطلاق كأس العالم في كرة القدم في هذه الدولة الخليجية، أظهر التقريران أن عدد الشكاوى ارتفع بين أكتوبر 2021 والشهر نفسه من العام الجاري بأكثر من الضعف ليبلغ نحو 35 ألف شكوى، مشددين على وجوب أن تبذل السلطات القطرية مزيد الجهود لتطبيق الإصلاحات التي بدأتها في السنوات الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».