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مصر تعزي الهند في ضحايا انهيار جسر كجرات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 01:11 مساء
مصر تعزي الهند في ضحايا انهيار جسر كجرات
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت مصر، عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند  وذوي الضحايا جرّاء انهيار جسر غربي الهند بولاية جوجارات، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحدث الأليم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول في حكومة ولاية جوجارات الهندية، إن عدد قتلى انهيار جسر في الولاية ارتفع إلى 132.

عدد القتلى قد يرتفع
وانهار جسر للمشاة فوق نهر ماتشو في بلدة موربي الأحد، عندما كان عليه عدد كبير من الناس الذين كانوا يحتفلون بأعياد مما أدى إلى سقوط الناس في النهر أسفل الجسر.

- «عدد القتلى قد يرتفع».. مصرع 132 في انهيار جسر بولاية جوجارات الهندية

وقال المسؤول الكبير «إن كي موشار»، لوكالة «رويترز»، إن «عدد القتلى في حادث انهيار الجسر ارتفع إلى 132. عمليات البحث والإنقاذ مستمرة»، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع.

وشُيد هذا الجسر التاريخي خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر، وأُغلق لمدة ستة أشهر للتجديدات وأُعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.

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