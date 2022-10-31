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أميركا تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمقديشو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 09:59 صباحا
أميركا تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمقديشو
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. (أ ف ب)
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قال مستشار الأمن القومي‭‭ ‬‬الأميركي جيك سوليفان، الأحد، إن الولايات المتحدة «تدين بشدة الهجوم الإرهابي» الذي وقع في مقديشو عندما انفجرت سيارتان ملغومتان أمام مبنى وزارة التعليم الصومالية بجوار سوق مزدحمة مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل، وفق وكالة «رويترز».

انفجار سيارتين مفخختين في مقديشو
وانفجرت سيارتان مفخختان السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو، مستهدفتين وزارة التربية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وأحدث أضرارا جسيمة في المباني المحيطة، وفق ما أفادت الشرطة وشهود.

وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية، صادق دوديش، إن الانفجارين المتزامنين وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة وخلّفا العديد من الضحايا، مضيفًا «سندلي بمزيد من التفاصيل لاحقا»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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