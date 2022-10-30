الجزائر تستضيف أول قمة عربية منذ 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع القادة العرب، الثلاثاء، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات، مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، خصوصًا في سورية وليبيا، فضلًا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

واجتمعت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، في آخر قمة مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19، ومنذ ذلك الحين، قامت دول عدة أعضاء في المنظمة، التي وضعت تاريخيًا دعم القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع الاحتلال، وفق وكالة «فرانس برس».

وطبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في 2020 في إطار سلسلة اتفاقات تفاوضت عليها واشنطن، ثم حذت البحرين والمغرب والسودان حذوها.

ويكتسب هذا التقارب أهمية كبيرة في سياق القمة، إذ إن الجزائر مضيفة الاجتماع، من أشد المؤيدين للفلسطينيين، فقد رعت الجزائر اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية في منتصف أكتوبر الحالي، رغم أن فرص تنفيذه على أرض الواقع تبدو ضئيلة.

تزايد توتر العلاقات بين الإخوة

وأدى التعاون الأمني الذي أقامته المغرب المجاورة للجزائر، مع إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بينهما إلى تزايد توتر العلاقات بين الإخوة، المتوترة أصلًا بسبب الخلافات العميقة بشأن الصحراء الغربية، والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في أغسطس 2021، بقرار من الجزائر.

وإذا كان الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والوضع في سورية وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة في صياغة القرارات النهائية-التي يتم تبنيها بالإجماع-لتجنب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة.

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واعتبر مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي بجنيف، حسني عبيدي، أنه «يتعين على القمة العربية توجيه رسالة دعم للفلسطينيين بأنهم لن يكونوا كبش فداء اتفاقات أبراهام» للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

قادة من دول الخليج يغيبون عن القمة

ووضعت الجزائر هذه القمة الحادية والثلاثين للمنظمة العربية تحت شعار «لم الشمل» لكن عدة دول، لا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها، فقد اعتذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، عن عدم المشاركة في قمة الجزائر رسميًا بسبب مشكلة صحية، وبحسب الصحافة العربية، فإن رئيس الإمارات وملك البحرين سيغيبان أيضًا.

وأكد عبيدي أن «الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ليست متحمسة لسماع خطابات تدين موقفها.. كما أن إرادة الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون (الرافضة للتطبيع) ووضع القضية الفلسطينية في محور المحادثات لا تطمئنهم».

وبخصوص النزاع في سورية، سعت الجزائر في الكواليس لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية العام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسميًا بناء على طلب النظام السوري نفسه.

دعوة سورية إلى قمة الجزائر تنطوي على مخاطرة كبيرة

وأوضح حسني عبيدي أن «دعوة سورية إلى قمة الجزائر في الوضع الراهن تنطوي على مخاطرة كبيرة.. لقد أدركت الجزائر عواقب هذا الوجود على نجاح قمتها. وبالتعاون مع دمشق تخلت عن مبادرتها».

وبحسب الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، بيار بوسال، فإن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية كانت أيضًا رغبة روسيا، حليفة دمشق ولكن أيضًا الجزائر.

وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمعة، عن أمله في أن «تشهد القمة تدشيناً لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي.. في وقت تشتد فيه الحاجة لعمل تكاملي وجماعي لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة التي يُعاني منها العالم العربي».

وحذر بوسال من أن «تداعيات الحرب في أوروبا ستصل حتى الجزائر: ندرة الحبوب، والتضخم المتسارع، والمخاوف بشأن الممرات الجديدة للطاقة. سيتعين على الجامعة العربية إظهار قدرتها على التماسك والتضامن بين الدول، وهو ما تفتقر إليه منذ بداية الأزمة».