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مقتل إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 08:43 صباحا
مقتل إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية
حاجز حوارة الاسرائيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، 28 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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  أعلنت أجهزة الطوارئ وجيش الاحتلال الإسرائيلي أن فلسطينيا قَتل إسرائيليا وأصاب أربعة أشخاص آخرين، بينهم فلسطيني، السبت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. 

وقال جيش الاحتلال إن المهاجم الذي فتح النار قرب نقطة تفتيش في الخليل قُتِل لاحقا على يد حارس أمني، مشيرا إلى أن الجنود يبحثون عن مشتبه بهم آخرين، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد مسعفو خدمة الطوارئ الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء» في بادئ الأمر بأن واحدا من المصابين الإسرائيليين «فقدَ وعيه» جراء إصابته الخطيرة في الجزء العلوي من الجسم. لكنّ متحدثا باسم مركز هداسا الطبي في القدس قال لوكالة «فرانس برس» لاحقا إنه توفي متأثرا بجروحه.

من جهته قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجريح الفلسطيني يُعالج في مستشفى بالخليل، فيما أصيب الإسرائيليون الثلاثة الآخرون بجروح أقل خطورة. وقال النائب الإسرائيلي عن اليمين المتطرف إيتمار بن غفير الذي يسعى تحالفه الصهيوني المتشدد إلى تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات الثلاثاء، إن منزله في الخليل كان هو المُستهدف.

لكن قوات الأمن الاسرائيلية لم تؤكد هذه المعلومة، فيما نقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر أمنية إن منزل بن غفير الواقع في مستوطنة بالخليل لم يُستهدف. وتضم هذه المدينة مستوطنين متطرفين.

انتخابات عامة في إسرائيل
تأتي هذه العملية قبل أيام من انتخابات عامة في إسرائيل هي الخامسة في أقل من أربع سنوات، في سياق تجدد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.

ويخوض لبيد انتخابات الأول من نوفمبر بعد أيام على إنجازه اتفاقا تاريخيا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، البلد العدو. كما يُعوّل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو على العودة إلى السلطة من خلال هذه الانتخابات التشريعية.

وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند عن قلقه الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي من «شدة العنف في الضفة الغربية المحتلة» حيث «تصاعد اليأس والغضب مرة أخرى». وقال «تُعاني الضفة الغربية المحتلة دوامة سلبية. قُتل وجُرح عدد كبير جدا من الأشخاص، معظمهم فلسطينيون في أعمال عنف يومية».

وأشار إلى أنه قدّم إلى جميع الأطراف رسالة واضحة مفادها أن «الأولوية الملحّة تكمن في تهدئة الوضع». وشدد على أن «هذا لا يمكن أن يكون الهدف في حد ذاته»، داعيا إلى «العودة للعملية السياسية».

وتصاعد التوتر خلال الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في منطقتي نابلس وجنين، حيث كثّفت قوات الاحتلال عملياتها العدوانية في أعقاب اعتداءات ضد إسرائيليين في مارس وأبريل. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني في أكبر حصيلة قتلى في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات.

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