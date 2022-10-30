100 قتيل حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء بـ«مفخختين» في مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأحد أنّ عدد القتلى جرّاء هجوم بسيّارتَين مفخّختَين وقع السبت عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصوماليّة مقديشو قد ارتفع إلى 100.

وقال إثر تفقّده موقع الهجوم «حتّى الآن، بلغ عدد القتلى 100، وهناك 300 جريح»، مشيرًا إلى أنّ «عدد القتلى والجرحى يُواصل الارتفاع»، وفق وكالة فرانس برس.

و انفجرت سيارتان مفخختان السبت في مقديشو مستهدفتين وزارة التربية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وأحدث أضرارا جسيمة في المباني المحيطة، وفق ما أفادت الشرطة وشهود. وقال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن «الانفجارين المتزامنين» وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة وخلفا «العديد من الضحايا».

من جهته، قال الشرطي ابراهيم محمد إن احدى السيارتين المفخختين نجحت في دخول حرم الوزارة، وأعقب ذلك إطلاق عيارات نارية. واضاف «بعد بضع دقائق، وقع انفجار آخر في المنطقة نفسها».

وافاد الشاهد عبد الرحمن عيسى أن عددا كبيرا من الاشخاص كانوا موجودين على الطريق الموازية لمبنى الوزارة عند وقوع الانفجار الأول. واورد شاهد آخر اسمه أمينو سلاد «شاهدت دخانا كثيفا في محيط الوزارة وأضرارا جسيمة».

ولم تتبن اي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن السلطات الصومالية تنسب عادة هجمات مماثلة الى متمردي حركة الشباب التي ما زلت تنفذ اعتداءات في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى.