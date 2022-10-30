Atwasat

100 قتيل حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء بـ«مفخختين» في مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 08:26 صباحا
100 قتيل حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء بـ«مفخختين» في مقديشو
دخان يتصاعد من محيط وزارة التربية في مقديشو بعد انفجار سيارتين مفخختين، 29 أكتوبر 2022. (أ.ف.ب)
alwasat radio

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأحد أنّ عدد القتلى جرّاء هجوم بسيّارتَين مفخّختَين وقع السبت عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصوماليّة مقديشو قد ارتفع إلى 100.

وقال إثر تفقّده موقع الهجوم «حتّى الآن، بلغ عدد القتلى 100، وهناك 300 جريح»، مشيرًا إلى أنّ «عدد القتلى والجرحى يُواصل الارتفاع»، وفق وكالة فرانس برس.

و انفجرت سيارتان مفخختان السبت في مقديشو مستهدفتين وزارة التربية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وأحدث أضرارا جسيمة في المباني المحيطة، وفق ما أفادت الشرطة وشهود. وقال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن «الانفجارين المتزامنين» وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة وخلفا «العديد من الضحايا».

من جهته، قال الشرطي ابراهيم محمد إن احدى السيارتين المفخختين نجحت في دخول حرم الوزارة، وأعقب ذلك إطلاق عيارات نارية. واضاف «بعد بضع دقائق، وقع انفجار آخر في المنطقة نفسها».

وافاد الشاهد عبد الرحمن عيسى أن عددا كبيرا من الاشخاص كانوا موجودين على الطريق الموازية لمبنى الوزارة عند وقوع الانفجار الأول. واورد شاهد آخر اسمه أمينو سلاد «شاهدت دخانا كثيفا في محيط الوزارة وأضرارا جسيمة».

ولم تتبن اي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن السلطات الصومالية تنسب عادة هجمات مماثلة الى متمردي حركة الشباب التي ما زلت تنفذ اعتداءات في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا: «لم نتبلغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

تركيا: «لم نتبلغ رسميا» بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا
البعثة الأممية تسأل الليبيين: «من أين ينبغي البدء في تنظيم حيازة الأسلحة؟»

البعثة الأممية تسأل الليبيين: «من أين ينبغي البدء في تنظيم حيازة الأسلحة؟»
الليبي بشير الدويبي يتوج ببرونزية العالم للكاراتيه

الليبي بشير الدويبي يتوج ببرونزية العالم للكاراتيه
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
دراسة تكشف قدرة النحل على العد والحساب

دراسة تكشف قدرة النحل على العد والحساب
دراسة: موجات الحر تفاقم «اللامساواة» بين الدول الفقيرة والغنية

دراسة: موجات الحر تفاقم «اللامساواة» بين الدول الفقيرة والغنية
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين

الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في ...
مونديال 2022: الاتحاد الكندي يطالب بتعزيز حقوق الإنسان في قطر
مونديال 2022: الاتحاد الكندي يطالب بتعزيز حقوق الإنسان في قطر
آلاف الإسلاميين يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة لحل أزمة السودان
آلاف الإسلاميين يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة لحل ...
الرئيس اللبناني يحذر من «فوضى دستورية» قبل يوم من انتهاء ولايته
الرئيس اللبناني يحذر من «فوضى دستورية» قبل يوم من انتهاء ولايته
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة العربية لهذا السبب
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة ......
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق...
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»...
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد...
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على برهم صالح في الجولة الأولى
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على ......
المزيد
الرئيس عون يترك منصبه مع تفاقم أزمة لبنان
الرئيس عون يترك منصبه مع تفاقم أزمة لبنان...
مقتل إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية
مقتل إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية...
100 قتيل حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء بـ«مفخختين» في مقديشو
100 قتيل حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء بـ«مفخختين» في مقديشو...
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد...
الرئيس اللبناني يحذر من «فوضى دستورية» قبل يوم من انتهاء ولايته
الرئيس اللبناني يحذر من «فوضى دستورية» قبل يوم من انتهاء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط