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8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 10:03 مساء
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
انفجار صهريج وقود جنوب العراق. (أرشيفية: الإنترنت)
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لقي 8 أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأُصيب أكثر من 20 بجروح جراء انفجار صهريج داخل مرأب سيارات في شرق بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة «فرانس برس»، دون أن تتمكن من أن تحدد على الفور ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن حادث أو هجوم.

وقال مصدر طبي إن «8 أشخاص قُتلوا و20 آخرين أُصيبوا بجروح» في الانفجار الذي سمع دويه في عدة مناطق في بغداد ووقع في مرأب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إنها شرعت «بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار»، وفق «فرانس برس».

وعزا شهود عيان سبب الحادث إلى انفجار صهريج للوقود في حي البنوك شرق بغداد. وقال الشهود إن حادث سير وقع في مكان مكتظ، وقد سمع الانفجار في مناطق متفرقة، وإن سيارات الإسعاف وقوات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.

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