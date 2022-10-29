Atwasat

الرئيس اللبناني يحذر من «فوضى دستورية» قبل يوم من انتهاء ولايته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 04:25 مساء
الرئيس اللبناني يحذر من «فوضى دستورية» قبل يوم من انتهاء ولايته
الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا. (الإنترنت)
alwasat radio

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي من «فوضى دستورية» بسبب الشغور الرئاسي مع عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد وفي ظل حكومة  تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.

ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا الأحد، 30 أكتوبر 2022 قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات انتخابية أخفقت في انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون، وفق «رويترز».

شغور منصب الرئيس مرات كثيرة
وظل منصب الرئيس شاغرا مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.

ولمح عون، مقابلة مع «رويترز»، إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية لكنه قال لرويترز «لا يوجد قرار نهائي» بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة. وقال ردا على سؤال «نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ».

-  لبنان وقبرص يبحثان ترسيم الحدود البحرية غداة الاتفاق مع إسرائيل
-  الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»

وترتبط رئاسة عون ارتباطا وثيقا في أذهان الكثير من اللبنانيين بأسوأ أيام بلادهم منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وذلك في ظل وجود أزمة مالية بدأت في عام 2019 وانفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في سقوط قتلى عام 2020.

طموحات جبران باسيل صهر عون في الرئاسة
وتفيد أنباء بأن جبران باسيل صهر عون لديه طموحات لشغل منصب الرئيس، وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت باسيل على قائمة العقوبات عام 2020 بتهمة الفساد لكنه ينفي ذلك.

وقال عون اليوم السبت إن العقوبات لن تمنع باسيل من الترشح للرئاسة. وأضاف «من المؤكد انه له الحق في الترشح على الرئاسة». وعن العقوبات الأميركية وما إذا كانت ستقف حائلا دون ترشح باسيل للرئاسة قال عون «نحن نمحوها بمجرد انتخابه».

وفي أسبوعه الأخير في المنصب وقع عون تفاهما بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل، مما يمثل اختراقا دبلوماسيا من شأنه أن يسمح لكلا الجانبين باستخراج الغاز من المكامن البحرية.

«رادع» لمواصلة المفاوضات لصالح لبنان
وقال إن جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران، والتي أرسلت طائرات مسيرة فوق إسرائيل وهددت بمهاجمة منصات الحفر البحرية عدة مرات، كانت «رادعا» لمواصلة المفاوضات لصالح لبنان. وأضاف أن «المبادرة التي اتخذها حزب الله لم تكن منسقة (مع الدولة) ولكنها كانت مفيدة». وقال عون «لم نكن لنقبل بعدم السماح لنا بإستخراج النفط والغاز من مياهنا. في هذه الحالة ما كنا لنسمح لإسرائيل باستخراج الغاز».

وأضاف أن الصفقة مهدت الطريق لاكتشافات الغاز التي يمكن أن تكون «الفرصة الأخيرة» للبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي دام ثلاث سنوات والذي كلف العملة 95%من قيمتها ودفع 80% من السكان إلى الفقر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر: مباراة الأولمبي وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: مباراة الأولمبي وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد: أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس عبر قناة الوسط «WTV»
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا والأولمبي في الدوري الممتاز

اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا...
د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية

د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر

إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر
الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا

الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» و«كونكو فيليبس» الأميركية

«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» ...
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني
«فرانس برس»: السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني
قطر تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على تصريحات بشأن المونديال
قطر تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على تصريحات بشأن المونديال
لبنان وقبرص يبحثان ترسيم الحدود البحرية غداة الاتفاق مع إسرائيل
لبنان وقبرص يبحثان ترسيم الحدود البحرية غداة الاتفاق مع إسرائيل
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة العربية لهذا السبب
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة ......
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق...
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»...
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على برهم صالح في الجولة الأولى
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على ......
من هو الرئيس العراقي الجديد.. وما أبرز الملفات التي تنتظره؟
من هو الرئيس العراقي الجديد.. وما أبرز الملفات التي تنتظره؟...
المزيد
الرئيس اللبناني يحذر من «فوضى دستورية» قبل يوم من انتهاء ولايته
الرئيس اللبناني يحذر من «فوضى دستورية» قبل يوم من انتهاء ......
آلاف الإسلاميين يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة لحل أزمة السودان
آلاف الإسلاميين يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة ......
مونديال 2022: الاتحاد الكندي يطالب بتعزيز حقوق الإنسان في قطر
مونديال 2022: الاتحاد الكندي يطالب بتعزيز حقوق الإنسان في ......
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد ......
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط