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مونديال 2022: الاتحاد الكندي يطالب بتعزيز حقوق الإنسان في قطر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 10:33 صباحا
مونديال 2022: الاتحاد الكندي يطالب بتعزيز حقوق الإنسان في قطر
ملعب لوسيل الذي يتسّع لـ80 ألف متفرّج، وسيحتضن المباراة النهائية في مونديال قطر 2022. (أ ف ب)
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انضم الاتحاد الكندي لكرة القدم الجمعة، لحملة المطالبين بتعزيز حقوق العمّال والمثليين في قطر، التي تستعد لاستضافة كأس العالم بدءًا من 20 نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان الاتحاد الكندي أنه «يدعم السعي المستمر لتحقيق مزيد من التقدّم حيال حقوق العمال والإدماج»، مضيفًا أن الاتحاد الدولي «فيفا نفسه أقرّ بأهمية هذه المسألة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفيما أقرّ بإحراز تقدّم، أراد الاتحاد «ضمان أن تؤدي تلك الإصلاحات إلى تحسينات ملموسة»، حتى موعد انطلاق البطولة المقررة للمرّة الأولى في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد الكندي «نعتقد أن إرث هذه البطولة يجب أن يتضمّن إلهام وتشجيع تحسينات أخرى في هذا المجال، ليس فقط في قطر، بل في كامل المنطقة».

ومنذ منح قطر حقّ استضافة المونديال في ديسمبر 2010، تتعرض السلطات القطرية لاتهامات بالفساد للحصول على حق تنظيم المونديال وطريقة معاملة العمّال الأجانب في الورش ومجتمع المثليين، فيما تؤكّد الدوحة مرارًا أنها توصلت إلى إدخال تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فرض حد أدنى للأجور وتخفيف جوانب كثيرة من نظام الكفالة الذي أعطى أصحاب العمل سلطات على حقوق العمّال في تغيير وظائفهم وحتى مغادرة البلاد.

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وعبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، عن أسفه لأن بلاده تتعرض لـ«حملة غير مسبوقة» من «الافتراءات» و«ازدواجية المعايير» بسبب استضافتها المونديال.

وشدّد الاتحاد الكندي للعبة على أنه منذ تأهل منتخبه إلى النهائيات العالمية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في 1986، التقى ممثلين عن السفارة الكندية في الدوحة في ثلاث مناسبات بالإضافة لمنظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية.

ونتيجة لتلك الاجتماعات، يعتقد الاتحاد أن «الإصلاحات القانونية في قطر يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي» إذا جرى تنفيذها بالكامل.

أستراليا تنتقد قطر
وكان منتخب أستراليا اعتبر الخميس، أنه لا يمكن تجاهل «المعاناة» التي رافقت تنظيم بطولة كأس العالم في قطر، ليصبح بذلك أول فريق متأهّل للمونديال ينتقد البلد المضيف علنًا.

وقال الاتحاد الأسترالي الذي أرفق بيانه بمقطع فيديو قصير يظهر فيه 16 لاعبًا من فريق «سوكيروس»: «علمنا أيضًا أن المسابقة ارتبطت بمعاناة العمّال المهاجرين وعائلاتهم وهذا الأمر لا يمكن تجاهله».

وردّت «اللجنة العليا للمشاريع والإرث» المنظّمة للمونديال، مؤكدة أن «ما من بلد مثالي»، مضيفة أن «حماية صحة وسلامة وأمن وكرامة كل عامل يساهم في كأس العالم هي أولويتنا».

وتابع البيان القطري أنه «غالبًا ما يستغرق تنفيذ القوانين الجديدة والإصلاحات وقتًا، والتطبيق الصارم لقوانين العمل يمثّل تحدّيًا عالميًا، بما في ذلك في أستراليا».

ولم تأتِ اللجنة في بيانها على ذكر حقوق أفراد مجتمع الميم، لكنها قالت إن «هذا المونديال ساهم في إرث من التقدم والممارسة الأفضل وتحسين الحياة - وهو إرث سيظل طويلًا بعد آخر ركلة» لكرة القدم في المونديال.

ومن المقرّر أن يضع قادة عدد من المنتخبات الأوروبية الكبيرة بما فيها إنجلترا وفرنسا وألمانيا، على زنودهم شارات تشبه ألوان قوس القزح الذي يمثّل أفراد المثليين، وسيُكتب على هذه الشارات شعار «حبّ واحد».

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