قطر تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على تصريحات بشأن المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة القطرية، الجمعة، أنها استدعت سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجا على تصريحات «غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري» أدلت بها وزيرة ألمانية بشأن نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها الإمارة الخليجية في غضون ثلاثة أسابيع.

وقالت الحكومة في بيان إن «وزارة الخارجية استدعت (...) سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها لتصريحات» وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر للمونديال، وفق وكالة «فرانس برس».