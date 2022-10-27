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مصرع 3 باكستانيين في سقوط رافعة بقطر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 02:46 مساء
مصرع 3 باكستانيين في سقوط رافعة بقطر
لقطة عامة لميناء حمد في العاصمة القطرية الدوحة، 20 مارس 2022. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات القطرية، اليوم الخميس، مصرع ثلاثة باكستانيين من عناصر الدفاع المدني القطري في حادث سقوط رافعة بالدوحة، وذلك قبل أقل من 25 يوما من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت السلطات إن الرجال الثلاثة لم يكونوا في عداد المشاركين في تدريب أمني متعدد الجنسيات يجري حاليا في محيط الدوحة ويتضمن خصوصا محاكاة لكيفية التعامل مع وقوع حوادث كيميائية ووقع تظاهرات، حسب وكالة «فرانس برس».

القتلى كانوا في ميناء حمد
لم يدل المسؤولون القطريون بأي تفاصيل تتعلق بالحادث الذي وقع عصر أمس الأربعاء، لكن إفادات أوردها أصدقاء للقتلى الثلاثة وتناقلتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أنهم كانوا في ميناء حمد في أعلى رافعة انهارت وسقطت مما تسبب بمصرعهم.

ونشرت هذه الحسابات صورا ظهرت فيها رافعة منهارة. وقالت الوكالة الفرنسية إنها لم تتمكن نمن التحقق من صحة هذه الصور.

وأرسلت 15 حكومة أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وفلسطين، قوات أمنية وخبراء للمشاركة في تمرين «وطن» الذي ينتهي اليوم الخميس.

مقاتلات جوية تشارك في تدريب على كيفية مواجهة التظاهرات
وشمل هذا التمرين تدريبات شاركت فيها مقاتلات جوية، ومحاكاة لكيفية التصدي لهجوم كيميائي ضد إستاد، وكيفية التعامل مع تظاهرات.

وأرسلت تركيا حوالي ثلاثة آلاف شرطي لتعزيز القوة المحلية القطرية خلال كأس العالم الذي تستضيفه الإمارة الخليجية من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر.

ومن المقرر أيضا أن يرسل كل من المغرب وباكستان تعزيزات أمنية لإسناد الشرطة القطرية.

وتساءل بعض الدبلوماسيين الغربيين عما إذا كان عناصر الشرطة الأجانب قد تلقوا التدريبات المناسبة للتعامل مع أكثر من مليون مشجع يتوقع تدفقهم على قطر لحضور المباريات.

جاهزية أمنية للتعامل مع أي سيناريو
من جهتها، أكدت السلطات القطرية على لسان قيادة عمليات أمن بطولة كأس العالم أن التدريبات أظهرت قدرات القوات العسكرية والسلطات المدنية وجاهزيتها وتصميمها على التعامل مع السيناريوهات كافة.

وحضر انطلاق هذه التدريبات في قطرا، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن القوات الأميركية في سائر أنحاء الشرق الأوسط، الجنرال مايكل كوريل.

وقال بيان لهذه القيادة الأميركية إن «كوريلا أعرب عن ثقته في قدرة قطر على ضمان مونديال آمن الشهر المقبل».

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