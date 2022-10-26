السجن عام لصحفي جزائري بتهمة «نشر أخبار كاذبة»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن عام منه شهرين نافذين بحق الصحفي بلقاسم حوام، بعد اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» في مقال عن رفض شحنة تمور جزائرية بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة، حسب ما ذكرت، الأربعاء، جريدة «الشروق» التي يعمل بها.

وأوضحت الجريدة أن الحكم الصادر مساء الثلاثاء، عن محكمة الجنح بحسين داي بالعاصمة الجزائرية «أدان بلقاسم حوام بجنحة نشر وترويج أخبار كاذبة بالسجن عام حبسا منه شهرين نافذين وبرّأته المحكمة من جنحة الإدلاء بأخبار كاذبة الغرض منها إحداث اضطراب في السوق مع تغريمه 100 ألف دينار (نحو 700 يورو)»، وأضافت أن الصحفي الموقوف منذ العاشر سبتمبر سيغادر السجن في الثامن من نوفمبر.

وأودع الصحفي السجن بعد نشر مقال تحدث عن «وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية» من نوع «دقلة النور» المشهورة في العالم، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها؛ «غير صالحة للاستهلاك»، وفق وكالة «فرانس برس».

رد رسمي على مقال للصحفي بشأن رفض شحنة تمور جزائرية

وفندت وزارتا التجارة والفلاحة هذه «المعلومات المغلوطة» التي تعد «مساسا للاقتصاد الوطني». وقالت وزارة التجارة في بيان نقلته «فرانس برس» إن «جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية».

من جهتها ذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنها «لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية».

كما أصدرت نفس المحكمة حكما بالسجن ستة أشهر مع وقف النفاذ بحق رئيس تحرير «الشروق» مع تغريم الجريدة 300 ألف دينار (حوالي 2100 يورو) ونفس الحكم بحق مصدّر تمور ذُكر في المقال، مع «إلزام المتهمين المدانين بتعويض وزارة التجارة بمبلغ مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو)»، كما ذكرت الجريدة.