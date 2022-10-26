Atwasat

السجن عام لصحفي جزائري بتهمة «نشر أخبار كاذبة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 12:15 مساء
السجن عام لصحفي جزائري بتهمة «نشر أخبار كاذبة»
الصحفي الجزائري بلقاسم حوام. (جريدة الشروق الجزائرية)
alwasat radio

أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن عام منه شهرين نافذين بحق الصحفي بلقاسم حوام، بعد اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» في مقال عن رفض شحنة تمور جزائرية بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة، حسب ما ذكرت، الأربعاء، جريدة «الشروق» التي يعمل بها.

وأوضحت الجريدة أن الحكم الصادر مساء الثلاثاء، عن محكمة الجنح بحسين داي بالعاصمة الجزائرية «أدان بلقاسم حوام بجنحة نشر وترويج أخبار كاذبة بالسجن عام حبسا منه شهرين نافذين وبرّأته المحكمة من جنحة الإدلاء بأخبار كاذبة الغرض منها إحداث اضطراب في السوق مع تغريمه 100 ألف دينار (نحو 700 يورو)»، وأضافت أن الصحفي الموقوف منذ العاشر سبتمبر سيغادر السجن في الثامن من نوفمبر.  

وأودع الصحفي السجن بعد نشر مقال تحدث عن «وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية» من نوع «دقلة النور» المشهورة في العالم، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها؛ «غير صالحة للاستهلاك»، وفق وكالة «فرانس برس».

رد رسمي على مقال للصحفي بشأن رفض شحنة تمور جزائرية
وفندت وزارتا التجارة والفلاحة هذه «المعلومات المغلوطة» التي تعد «مساسا للاقتصاد الوطني». وقالت وزارة التجارة في بيان نقلته «فرانس برس» إن «جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية».

من جهتها ذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنها «لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية».

كما أصدرت نفس المحكمة حكما بالسجن ستة أشهر مع وقف النفاذ بحق رئيس تحرير «الشروق» مع تغريم الجريدة 300 ألف دينار (حوالي 2100 يورو) ونفس الحكم بحق مصدّر تمور ذُكر في المقال، مع «إلزام المتهمين المدانين بتعويض وزارة التجارة بمبلغ مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو)»، كما ذكرت الجريدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»

سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن

أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن
مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا
باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا

باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا
العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب

العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب
دراسة ألمانية: فيروس كورونا أُنتج معمليا

دراسة ألمانية: فيروس كورونا أُنتج معمليا
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين

سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي: توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس
رئيس الوزراء الإسرائيلي: توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع ...
مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 19 آخرين في اقتحام إسرائيلي لمدينة نابلس
مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 19 آخرين في اقتحام إسرائيلي لمدينة نابلس
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
فراغ سياسي وتعقيدات تنتظر لبنان بعد انتهاء ولاية عون
فراغ سياسي وتعقيدات تنتظر لبنان بعد انتهاء ولاية عون
مصر ترى الكسوف الجزئي للشمس ظهر الثلاثاء
مصر ترى الكسوف الجزئي للشمس ظهر الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة العربية لهذا السبب
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة ......
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»...
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق...
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على برهم صالح في الجولة الأولى
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على ......
من هو الرئيس العراقي الجديد.. وما أبرز الملفات التي تنتظره؟
من هو الرئيس العراقي الجديد.. وما أبرز الملفات التي تنتظره؟...
المزيد
السجن عام لصحفي جزائري بتهمة «نشر أخبار كاذبة»
السجن عام لصحفي جزائري بتهمة «نشر أخبار كاذبة»...
مقتل متظاهر سوداني دهسته عربة عسكرية
مقتل متظاهر سوداني دهسته عربة عسكرية...
«نتبلوكس»: قطع الإنترنت في السودان في ذكرى الانقلاب
«نتبلوكس»: قطع الإنترنت في السودان في ذكرى الانقلاب...
مصر ترى الكسوف الجزئي للشمس ظهر الثلاثاء
مصر ترى الكسوف الجزئي للشمس ظهر الثلاثاء...
فراغ سياسي وتعقيدات تنتظر لبنان بعد انتهاء ولاية عون
فراغ سياسي وتعقيدات تنتظر لبنان بعد انتهاء ولاية عون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط