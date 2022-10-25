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«نتبلوكس»: قطع الإنترنت في السودان في ذكرى الانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 01:16 مساء
«نتبلوكس»: قطع الإنترنت في السودان في ذكرى الانقلاب
متظاهرون ضد «الانقلاب» في الخرطوم، 21 أوكتوبر 2022. (أ ف ب)
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قُطع الاتصال بالإنترنت، الثلاثاء، «في كل أنحاء السودان»، حيث دعا أنصار الديموقراطية إلى تظاهرات في الذكرى الأولى لـ«الانقلاب العسكري» الذي أطاح بالمرحلة الانتقالية، حسب ما أفاد موقع «نتبلوكس» (Netblocks) الذي يرصد الشبكة الإلكترونية.

ولاحظ صحفيون في وكالة «فرانس برس» قطع الاتصال بالشبكة بينما انتشرت القوات الأمنية على الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها وعلى طرقها الرئيسية.

وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي، تراجع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن كل التعهدات التي كان اتخذها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان. وعند الفجر، أمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة. ومنذ ذلك الحين، يتحدّى أنصار الديموقراطية القمع كل أسبوع وينزلون الى الشوارع للاحتجاج والدعوة إلى «عودة العسكر إلى الثكنات»، وفق الوكالة الفرنسية.

وقتل متظاهر، الأحد، برصاصة في رأسه أطلقتها قوات الأمن، حسب نقابة أطباء موالية للديموقراطيين. وعلى مدى العام، قتل 118 متظاهرا، خلال مواجهات أثناء مطالبات بعودة السلطة الى المدنيين، وهو شرط رئيسي يضعه المانحون الدوليون لاستئناف مساعداتهم المالية التي علقت احتجاحا على «الانقلاب». وبات الوضع الاقتصادي في السودان كارثيا.

ضبابية الوضع السياسي في السودان
بين تضخم يزيد عن المئة في المئة ونقص في المواد الغذائية، أصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يعانون من الجوع، وهو رقم يزيد بنسبة 50% عن العام الماضي، حسب برنامج الغذاء العالمي.

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ووفق البرنامج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137%، ما جعل العائلات تخصّص «أكثر من ثلثي دخلها للغذاء». وإضافة إلى قلق السودانيين الأول، وهو تدهور قوتهم الشرائية، يخشى كثيرون- بعد ثلاث سنوات على ثورة العام 2019- عودة الديكتاتورية القائمة على التحالف بين الإسلاميين والعسكريين. فمنذ «الانقلاب»، استعاد عديد أنصار البشير مناصبهم، وخصوصا في القضاء الذي يحاكم أمامه حاليا الديكتاتور السابق، وفق «فرانس برس».

وفوق كل هذا، تسود ضبابية في ما يتعلق بالوضع السياسي في البلاد، ويستبعد المراقبون والمحللون أي إمكانية لإجراء الانتخابات التي وعدت السلطات الحالية بتنظيمها في صيف 2023. وليس هناك أي وجه سياسي على استعداد للانضمام الى حكومة مدنية يعد بها باستمرار الفريق البرهان. كما لم تسفر الوساطات الدولية أو المبادرات المحلية عن نتائج.

وقال موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر برثيس، السبت، إن البلد «لا يملك ترف المناورات السياسية»، مضيفا: «يتعيّن على الفاعلين السياسيين أن ينحوا خلافاتهم جانبا وأن يركزوا على مصلحة السودانيين».

السودانيون يرفعون شعار «لا للحكم العسكري»
وتظاهر آلاف من السودانيين الجمعة تحت شعار «لا للحكم العسكري» واحتفالا بالذكرى الـ58 لأول «ثورة» على السلطة العسكرية في بلد هيمن عليه العسكريون بشكل شبه متواصل منذ استقلاله.

وجاءت الدعوة إلى التظاهر، الثلاثاء، تحت شعار «الثورة مستمرة». وتؤكد الكتلة الديموقراطية أن «مسيرات الخامس والعشرين من أكتوبر ستكون بداية نهاية عهد الانقلابيين بلا رجعة، وإعلان دستور السودان المدني الديموقراطي». وأسفرت تظاهرات، الجمعة، عن إصابة 31 متظاهرا من بينهم ثلاث إصابات في العين بقنابل الغاز المسيل للدموع، حسب نقابة الأطباء التي تحصي الضحايا منذ «الانقلاب».

ودعت السفارات الغربية، الإثنين، السلطات إلى «احترام حرية الرأي وحق التجمّع السلمي». كما طالبت بـ«عدم استخدام القوة» في بيان دان «مقتل متظاهر الأحد». 

ومع تعبئة قوات الأمن لمواجهة التظاهرات، يرى خبراء أن الفراغ الأمني في عدد من الولايات فتح الباب أمام نزاعات قبلية دامية. وأسفرت تلك الاشتباكات التي تجرى غالبا بأسلحة أتوتوماتيكية بسبب نزاعات على الماء والكلأ والأرض، عن مقتل 600 شخص منذ مطلع العام، ونزوح أكثر من 210 آلاف، وفق الأمم المتحدة. وأعلن الجيش السوداني، الإثنين، تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 250 قتيلا، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

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