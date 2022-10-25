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مصر ترى الكسوف الجزئي للشمس ظهر الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 11:52 صباحا
مصر ترى الكسوف الجزئي للشمس ظهر الثلاثاء
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ترى السلوم كأول مدينة مصرية الكسوف الجزئي للشمس عند الساعة 11:54 ظهر الثلاثاء، فيما ترى آخر مدينة (أبوسمبل) الكسوف في مصر عند الساعة 12:27 ظهرا، على ما أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي.

وقال القاضي إن أطول فترة للكسوف هي ساعتان و23 دقيقة في العريش وطابا، وأقصر فترة للكسوف هي ساعة و59 دقيقة في مدينة أبوسمبل، وإن الكسوف الجزئي للشمس يمكن رؤيته في القاهرة في الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «أ.ش.أ».

وأوضح، أن ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة ستكون في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبا حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس، وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية و16 دقيقة تقريبا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة تقريبا.

رصد كسوف الشمس الجزئي أمام بهو معابد الكرنك
وأشار إلى أن فريقا علميا من المعهد سيقوم، الثلاثاء، برصد كسوف الشمس الجزئي من أمام بهو معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، حيث يبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة 12:13 ظهرا، ولفت إلى أن أقصى قيمة للكسوف في الأقصر ستكون عند الساعة 1:19 ظهرا، حيث يغطي القمر حوالي 30% من قرص الشمس وينتهي الكسوف تماما عند الساعة 2:23 مساءً بفترة إجمالية لمدة ساعتين وتسع دقائق.

وتشهد دول العالم، الثلاثاء، ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس والتي تحدث عندما تصطف الأرض والقمر والشمس على خط مستقيم، ويبدأ القمر بالمرور من أمام الشمس حاجبا أشعتها عن الأرض، لكن ظل القمر أصغر بكثير من أن يغطي الأرض كلها، وقد يحجب الكسوف الجزئي ربع قرص الشمس، أو نصفه، أو أي جزء منه أقل من الكامل، وقد يستمر لعدة ساعات.

فعاليات لرصد الكسوف في مصر
وتنظم مصر عديد الفعاليات لرصد هذا الكسوف الجزئي للشمس الذي لن يمكن رؤيته في مرة أخرى إلا في 2 أغسطس 2027، حيث يفتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (مرصد حلوان) أبوابه بالمجان دون أي رسوم في الساعة 12 ظهرا، وسيكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

وينظم المعهد فعاليات أخرى لرصد كسوف الشمس بمرصد القطامية الفلكي والمركز الإقليمي للمعهد بمدينه الخارجة بالوادي الجديد، والمركز الإقليمي للزلازل بأسوان، والأقصر إلى جانب نقل الحدث مباشر من مركز الرصد على موقع المعهد الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.

كما تنظم الجمعية المصرية لعلوم الفلك فعالية لرصد ومتابعة كسوف الشمس الجزئي وذلك في ساحتي قصر البارون إمبان بمصر الجديدة بالقاهرة، ومكتبة الإسكندرية، ستبدأ من الساعة ١١:٣٠ صباحا وسيتم الرصد باستخدام أجهزة التليسكوب، وستشمل تذكرة دخول القصر حضور الفعالية، فيما ستكون بالمجان في مكتبة الإسكندرية.

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