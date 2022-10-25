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أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 09:30 صباحا
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، عن أسفه لأن بلاده تتعرض لـ«حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتها «مونديال 2022» الذي تنطلق مبارياته في الإمارة في غضون أقل من شهر.

وفي خطاب ألقاه في افتتاح عقد مجلس الشورى، قال الشيخ تميم «منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعرب عن أسفه لأن «الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقة من وراء هذه الحملة».

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