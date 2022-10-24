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للمرة الرابعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 10:32 صباحا
للمرة الرابعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية
جلسة سابقة للبرلمان اللبناني، (الإنترنت)
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أخفق البرلمان اللبناني، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الرابعة، خلفا للعماد ميشال عون.

وعقد البرلمان اللبناني، اليوم الإثنين، جلسة رابعة لانتخاب رئيس  للجمهورية، في الأسبوع الأخير من ولاية الرئيس ميشال عون والتي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري)، في وقتٍ تتوقع القوى السياسية تكرارا للتعثّر، في ظل غياب التوافق حول شخصية رئاسية.

وعزز تكرار سيناريو الجلسات الثلاث، تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الأحد، بأنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس في 31 أكتوبر الجاري إلى «استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة إلى حوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة أمام انتخاب الرئيس، وقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي».

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