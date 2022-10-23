«أطباء السودان»: مقتل متظاهر «بطلق ناري» خلال احتجاجات في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

قتل متظاهر الأحد خلال احتجاجات نظمت في العاصمة السودانية، بحسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية، وذلك قبل يومين من حلول ذكرى 25 اكتوبر وتحركات قائد الجيش عيد الفتاح البرهان.

وقالت لجنة الأطباء في بيان «ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الأمن بعد مشاركته في تظاهرة اليوم (الأحد) بمدينة الخرطوم»، مشيرة إلى أن عدد قتلى المتظاهرين منذ تاكتوبر 2021 ارتفع الى 118 قتيلا، وفق «فرانس برس».

دعوة أممية لعدم استخدام القوة في المظاهرات

دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة الماضية، السلطات السودانية إلى عدم استخدام القوة في المظاهرات المزمعة الثلاثاء المقبل، في الذكرى الأولى لإجراءات اتخذها الجيش شملت إقالة الحكومة. وقال المكتب في بيان: «ندعو السلطات السودانية إلى ضمان أن يتمكن السودانيون من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير».

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وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم قد دعت قوات الأمن السودانية الخميس إلى عدم استخدام العنف مع المتظاهرين في احتجاجات أخرى دعت إليها لجان معارضة اليوم الجمعة.

التظاهر والمطالبة بدولة مدنية

ودعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان، أنصارها للتظاهر والمطالبة بدولة مدنية وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية.

وأكدت القوى عدم مشاركتها بأي اتفاق مع المكون العسكري نافية ما يشاع حول التوصل لمسودة اتفاق بينهما وعن قرب التوقيع عليها. كما جددت التزامها للشعب السوداني بتمسكها بتحقيق مطالبه المشروعة بالانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية، بحسب ما جاء في بيانها.

وكانت لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت أواخر سبتمب الماضي، أنها ستنظم عدة «مواكب وفعاليات» خلال أكتوبر بحسب صحيفة «الديمقراطي» السودانية.