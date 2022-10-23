هجوم مسلح على فندق بالصومال وسقوط 3 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، في هجوم تبنّته حركة الشباب الإسلامية، ولا زال مستمراً بعد ظهر الأحد في فندق بمدينة كيسمايو في جنوب الصومال، وفق مصادر في الشرطة وشهود.

وقال الضابط في الشرطة عبد الله إسماعيل لوكالة «فرانس برس»، إن «مهاجمين إرهابيين اقتحموا فندق توكل، بعد الظهر (الأحد) ويدور قتال داخل المبنى بين قوات الأمن وإرهابيين. وتأكد مقتل ثلاثة مدنيين»، فيما أكد شاهد في الخارج أنه رأى ثلاث جثث.

وقال الشاهد الذي يدعى فرحان حسن لـ«فرانس برس»، «هناك إطلاق نار داخل الفندق. شاهدت عملية سحب ثلاث جثث كانت قرب المدخل الرئيسي لكننا لا نعرف عدد القتلى في الداخل».

انتحاري يقود سيارة إلى مدخل الفندق

وبدأ الهجوم قرابة الساعة 12,45 بالتوقيت المحلي (09,45 بتوقيت غرينتش) بسيارة مفخّخة.

وقال فرحان حسن «قاد انتحاري سيارة إلى مدخل الفندق، قبل أن يدخل مسلحون المبنى، وبدأ إطلاق النار في الداخل ويبدو أن المسلحين أطلقوا النار عشوائياً على الناس في الداخل».

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، قائلةً إنها استهدفت فندقًا يجتمع فيه أعضاء من إدارة ولاية جوبالاند الاتحادية.