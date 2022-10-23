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المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الطعون في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 12:12 مساء
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الطعون في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، 29 سبتمبر 2020. (أ ف ب)
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رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان، في قرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه.

وتوصل الطرفان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليًا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة «فرانس برس».

وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونًا قانونية في الاتفاق، معتبرة أنه يمثل تنازلًا عن «أراضٍ إسرائيلية ذات سيادة»، وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.

ويتوجه الإسرائيليون في الأول من نوفمبر المقبل، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الخامسة خلال أقل من خمس سنوات.

ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات، وحاول معارضو الاتفاق أيضًا إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه.

إيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة، على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.

ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد، إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.

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وأشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية، إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارًا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين، بعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءًا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، سيحصل الاحتلال الإسرائيلي على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.

من جانبه، حذر زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو، الذي قد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، بأنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة.

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