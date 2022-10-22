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اليمن: مقتل 4 جنود بينهم عقيد في هجوم جديد للقاعدة في أبين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 08:03 مساء
اليمن: مقتل 4 جنود بينهم عقيد في هجوم جديد للقاعدة في أبين
قوات في «ألوية العملاقة» في مديرية حريب في محافظة مأرب اليمنية، 19 يناير 2022. (أ ف ب)
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 قال الناطق العسكري باسم المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن إن ما لا يقل عن أربعة من قوات الأمن، بينهم ضابط برتبة عقيد، قتلوا يوم السبت في هجوم جديد نفذته عناصر من تنظيم «القاعدة» بمحافظة أبين في جنوب البلاد.

وأضاف المقدم محمد النقيب في تصريح نقلته «رويترز» أن الهجوم تم بعبوة ناسفة زرعتها عناصر التنظيم واستهدفت مركبة إسعاف عسكرية تابعة للواء الثالث دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي في وادي حومران بمديرية المحفد بشرق أبين، مما أدى إلى مقتل العقيد علي المحوري، وهو رئيس عمليات كتيبة في اللواء الثالث، وثلاثة عسكريين من أفراد الطاقم الطبي وإصابة اثنين آخرين.

 عناصر القاعدة تزرع العبوات الناسفة
وأكد النقيب أن عناصر القاعدة تزرع العبوات الناسفة مستهدفة الحملة الأمنية المكلفة بتعقبها وتمشيط السلاسل الجبلية النائية القريبة من محافظة البيضاء المجاورة التي يتسللون من خلالها لزرع العبوات ثم يلوذون بالفرار.

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وهذا هو الهجوم الثالث على قوات الأمن هذا الشهر في أبين وخلال أقل من أسبوعين، بعد مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين منتصف الشهر في انفجار مماثل نفذه تنظيم القاعدة بالمحفد، وانفجار أدى لمقتل ستة جنود وإصابة اثنين في التاسع من أكتوبر تشرين الأول في مديرية مودية شرق أبين.

تنظيم القاعدة استغل الصراع لتعزيز نفوذه
كما يأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم الشهر الماضي بالمحافظة نفسها وأودت بحياة عشرات الجنود.

وأعلن المجلس الانتقالي، وهو الجماعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن، أن قواته دخلت مطلع الشهر الجاري مركز مديرية المحفد شرقي أبين على الحدود مع محافظة شبوة، والتي ينشط بها عناصر القاعدة وأنصار الشريعة الذين شنوا هجمات على القوات الحكومية.

ووسع المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، الشهر الماضي وجوده في أنحاء أبين، وقبلها في شبوة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة «التنظيمات الإرهابية». واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.

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