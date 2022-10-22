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مقتل فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 06:54 مساء
مقتل فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
عناصر أمن إسرائيليون يعاينون المكان الذي اطلقوا فيه النار على فلسطيني. (أ ف ب)
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قتل فلسطيني السبت في شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران جنود إسرائيليين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن الضحية اسمه رابي عرفة رابي (32 عاما) لافتة الى أنه «أصيب برصاصة في الرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً، واستشهد في وقت لاحق متأثرا بجروحه»، بحسب «فرانس برس».

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وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة حيث كثّفت قوات الدولة العبرية مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في مارس وإبريل.

هذه المداهمات التي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من مئة قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.

 

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