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لبنان وسورية يناقشان ترسيم الحدود البحرية بعد اتفاق بيروت مع تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 04:51 مساء
لبنان وسورية يناقشان ترسيم الحدود البحرية بعد اتفاق بيروت مع تل أبيب
لقاء سابق بين الرئيسين السوري، بشار الأسد، واللبناني ميشال عون. (أرشيفية : الإنترنت)
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قال مسؤول لبناني إن الرئيس ميشال عون والرئيس السوري بشار الأسد، بحثا اليوم السبت، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما.

وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين العام الماضي بعد أن منحت سورية ترخيصا لشركة طاقة روسية، لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له، وجرت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط، وفق وكالة «رويترز».

وقال عون في وقت سابق إن ترسيم الحدود سيكون التالي، بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، العدو القديم، بعد محادثات غير مباشرة بوساطة أميركية على مدى سنوات.

تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد
وقال المسؤول اللبناني لـ«رويترز»، بعد محادثات اليوم السبت، إن عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على «بدء مفاوضات مع سورية لترسيم حدودها البحرية الشمالية»، وذكرت إذاعة «شام إف إم» السورية أن تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد، وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين، وذلك بعدما ناقش الزعيمان ترسيم الحدود العام الماضي.

- «فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وتنتهي رئاسة عون للبنان، الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، في 31 أكتوبر الحالي، فيما أخفق مجلس النواب خلال ثلاث جلسات في انتخاب خلف لعون.

وحصل الأسد على فترة رئاسية أخرى مدتها سبع سنوات العام الماضي، في انتخابات انتقدتها المعارضة السورية والغرب.

وأجريت الانتخابات بعد أن استعادت الحكومة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي خسرتها أمام قوات المعارضة في الصراع الذي اندلع في عام 2011.

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