سورية تعترض صواريخ إسرائيلية في أجواء دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق مساء أمس الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام ومصادر عسكرية، وهو أول هجوم من نوعه هذا الشهر.

وقال مصدر عسكري «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات».

والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين، كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.